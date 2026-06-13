Thành phố Huế xúc tiến hợp tác, kết nối đầu tư tại Hungary

Đoàn công tác TP. Huế thăm, làm việc tại Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary. Ảnh: Văn phòng UBND thành phố cung cấp

Tại buổi làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Hungary, kiêm Croatia và Montenegro Bùi Lê Thái cùng các cán bộ Đại sứ quán đã tiếp và trao đổi với đoàn công tác.

Thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn cho biết, Huế đang tập trung thực hiện mục tiêu phát triển nhanh và bền vững, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, mở rộng hợp tác quốc tế trên nhiều lĩnh vực. Thành phố mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của Đại sứ quán trong kết nối đối tác, xúc tiến đầu tư, hợp tác về khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo; đồng thời tăng cường quảng bá du lịch, giao lưu văn hóa và huy động nguồn lực tri thức từ cộng đồng người Việt Nam tại Hungary.

Đánh giá cao chuyến thăm và làm việc của đoàn công tác, Đại sứ Bùi Lê Thái cho rằng quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Hungary đang tiếp tục phát triển tích cực, tạo điều kiện thuận lợi để các địa phương, doanh nghiệp, trường đại học và tổ chức của hai nước tăng cường hợp tác thực chất.

Theo Đại sứ, nhiều lĩnh vực thế mạnh của Hungary phù hợp với định hướng phát triển của Huế như giáo dục - đào tạo, y tế, du lịch, công nghệ môi trường, quản lý tài nguyên nước, nông nghiệp công nghệ cao và phát triển đô thị bền vững. Đại sứ cũng đề xuất Huế nghiên cứu thiết lập quan hệ hợp tác với một địa phương của Hungary có những nét tương đồng để thúc đẩy giao lưu văn hóa, phát triển sản phẩm du lịch từ di sản và tăng cường trao đổi khách du lịch.

Đoàn công tác thành phố Huế chụp ảnh lưu niệm tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary. Ảnh: Văn phòng UBND thành phố cung cấp

Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary cam kết sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ thành phố Huế trong việc kết nối các đối tác, mở rộng hợp tác với các địa phương, doanh nghiệp và cơ sở đào tạo của Hungary trong thời gian tới.

Cũng trong chương trình, đoàn công tác đã gặp gỡ đại diện Hiệp hội Người Việt Nam, Hội Doanh nghiệp Việt Nam, Hội Đồng hương Huế tại Hungary cùng một số doanh nghiệp kiều bào.

Tại buổi gặp mặt, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn ghi nhận những đóng góp của cộng đồng người Việt Nam tại Hungary trong việc kết nối doanh nghiệp, thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước cũng như các hoạt động hướng về quê hương.

Lãnh đạo thành phố cho biết, Huế đang tập trung cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp trong và ngoài nước tìm hiểu cơ hội hợp tác, đầu tư vào các lĩnh vực ưu tiên như công nghiệp hỗ trợ, năng lượng, logistics, du lịch và các ngành công nghệ xanh.

Chủ tịch UBND thành phố Huế Nguyễn Khắc Toàn phát biểu tại buổi gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam và bà con quê Huế tại Hungary. Ảnh: Văn phòng UBND thành phố cung cấp

Đại diện các hội đoàn và doanh nghiệp kiều bào bày tỏ sự quan tâm đến môi trường đầu tư của Huế, đồng thời đánh giá cao việc lãnh đạo thành phố trực tiếp gặp gỡ, chia sẻ thông tin về định hướng phát triển và các cơ hội hợp tác.

Ông Phạm Ngọc Chu, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Hungary cho biết sau chuyến khảo sát, làm việc tại Huế vào tháng 5/2026, nhiều doanh nghiệp kiều bào quan tâm đến các lĩnh vực như bảo vệ môi trường, công nghệ xử lý rác thải, vật liệu tiết kiệm năng lượng, tái chế chất thải và các sản phẩm phục vụ chăm sóc sức khỏe.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn cảm ơn cộng đồng người Việt Nam tại Hungary đã luôn hướng về quê hương, tích cực kết nối hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước, góp phần củng cố quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Hungary. Đồng thời bày tỏ mong muốn cộng đồng doanh nghiệp kiều bào tiếp tục đồng hành cùng sự phát triển của Huế thông qua các hoạt động đầu tư, chuyển giao công nghệ và kết nối thị trường trong thời gian tới.