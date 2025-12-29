Tăng kích cầu, ổn định giá cả mua sắm cuối năm

Nhiều thương hiệu tại siêu thị AEON MALL Huế có các chương trình giảm giá hấp dẫn, kích cầu khách hàng

Hào hứng mua sắm

Ghi nhận tại các siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn thành phố Huế vào những ngày cuối năm, không khí mua sắm diễn ra khá nhộn nhịp. Các nhà bán lẻ đã chuẩn bị nguồn hàng phong phú, đa dạng chủng loại, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng tăng cao của người dân. Giá cả các mặt hàng được niêm yết công khai, minh bạch, tạo sự yên tâm cho người tiêu dùng trong quá trình mua sắm. Cùng với đó, nhiều chương trình ưu đãi, giảm giá được triển khai đồng loạt, góp phần kích cầu tiêu dùng dịp cuối năm.

Mua sắm tại Siêu thị Co.opmart Huế, chị Nguyễn Thị Ánh (phường Phú Xuân) cho biết, các chương trình khuyến mại được triển khai rộng rãi giúp người tiêu dùng có thêm nhiều lựa chọn và yên tâm hơn khi mua sắm. Theo chị Ánh, vào thời điểm cuối năm và cận Tết, nhu cầu đối với các mặt hàng thực phẩm tươi sống, nông sản, quà tặng, đồ trang trí tăng cao; việc các siêu thị đẩy mạnh khuyến mại đã giúp người dân tiết kiệm đáng kể chi phí sinh hoạt.

Trong khi đó, tại các chương trình khuyến mại quy mô lớn được tổ chức tại Trung tâm thương mại AEON MALL Huế vào dịp cuối tuần, chị Lê Thị Thu Trà (phường Hương Thủy) nhận xét, các đợt ưu đãi đã tạo nên không khí mua sắm sôi động, thu hút đông đảo người dân đến tham quan, trải nghiệm, lựa chọn hàng hóa. Việc quy tụ nhiều thương hiệu, doanh nghiệp uy tín trong cùng không gian mua sắm giúp người tiêu dùng dễ dàng so sánh giá cả, chất lượng sản phẩm để lựa chọn phù hợp với nhu cầu của gia đình.

“Nhiều thương hiệu áp dụng mức giảm giá sâu, có sản phẩm lên đến 50 - 60%, nên tôi khá hào hứng vì tiết kiệm được nhiều chi phí. Hàng hóa được trưng bày khoa học, thông tin rõ ràng, có nhân viên tư vấn trực tiếp nên việc mua sắm rất thuận tiện và thoải mái”, chị Trà chia sẻ.

Để nâng cao trải nghiệm, thu hút khách hàng, nhiều thương hiệu, doanh nghiệp cũng chủ động triển khai các chương trình khuyến mại với quy mô, mức ưu đãi hấp dẫn.

Theo đại diện cửa hàng thương hiệu Elmich tại AEON MALL Huế, đơn vị mang đến hơn 200 sản phẩm thuộc nhiều dòng khác nhau, phù hợp với nhu cầu tiêu dùng của người dân. Nhiều sản phẩm được áp dụng mức giảm giá đến 50%; đối với các dòng sản phẩm mới ra mắt, doanh nghiệp linh hoạt triển khai mức ưu đãi khoảng 25 - 30%. Qua đó, kích thích nhu cầu trải nghiệm sản phẩm mới của người tiêu dùng.

Không gian mua sắm ở siêu thị AEON MALL Huế

Chủ động nguồn hàng, giữ giá ổn định

Giám đốc Siêu thị GO! Huế Phạm Thu Trang cho biết, nhằm chuẩn bị cho cao điểm mua sắm cuối năm 2025 và tết Nguyên đán 2026, đơn vị đã chủ động làm việc với các nhà cung cấp từ sớm, tập trung chuẩn bị đầy đủ các nhóm hàng phục vụ Tết như bánh kẹo, rượu bia, nước giải khát, hàng tiêu dùng nhanh và thực phẩm tươi sống.

Đồng hành cùng các chương trình kích cầu của Sở Công Thương và chủ trương bình ổn thị trường của Chính phủ, GO! Huế đăng ký tham gia các chương trình bình ổn giá, triển khai nhiều đợt khuyến mại theo ngày, tuần, tháng và quý. Riêng dịp cuối năm, siêu thị tập trung các chương trình khuyến mại lớn vào cuối tuần với nhiều mặt hàng được giảm giá từ 30% - 40%.

Cùng với đó, doanh nghiệp tăng cường các dịch vụ tiện ích như giao hàng miễn phí, đa dạng phương thức thanh toán, giúp khách hàng mua sắm thuận tiện, nhanh chóng. Dịp Giáng sinh, siêu thị tập trung mạnh các mặt hàng đặc trưng với nhiều sản phẩm được giảm giá sâu.

Đối với nhu cầu dịp tết Dương lịch, các chương trình khuyến mại tiếp tục được đẩy mạnh đối với nhóm thực phẩm tươi sống, đồ ăn uống, giải trí như rượu bia, nước giải khát. Đặc biệt, GO! Huế đã làm việc với các nhà cung cấp để “khóa giá” vào ngày 26/12 (trước tết Nguyên đán 2026 khoảng hơn 50 ngày), góp phần giữ ổn định mặt bằng giá, giúp người dân yên tâm mua sắm trong giai đoạn cao điểm cuối năm.

Theo lãnh đạo Sở Công Thương, với mục tiêu đưa Huế trở thành trung tâm thương mại - dịch vụ của khu vực miền Trung, phục vụ du khách và người dân địa phương, ngành công thương đã, đang phối hợp tổ chức nhiều hoạt động kích cầu tiêu dùng từ nay đến cuối năm. Nhiều chương trình, sự kiện được triển khai, như: Hội chợ công nghiệp nông thôn hướng tới chuyển đổi xanh và phát triển bền vững năm 2025; các chương trình khuyến mại tập trung theo từng dịp lễ, mùa mua sắm tại hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại; Hội chợ Xuân 2026 thành phố Huế; Triển lãm sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu của thành phố Huế năm 2025… Qua đó, góp phần thúc đẩy tiêu dùng nội địa, tạo động lực tăng trưởng cho thị trường và kinh tế địa phương dịp cuối năm.