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Doanh nghiệp Việt Nam và Lào hợp tác phát triển Đặc khu kinh tế tại Vientiane

ClockThứ Ba, 30/06/2026 09:13
Chiều 28/6, tại thủ đô Vientiane, Lào, diễn ra lễ ký thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa hai doanh nghiệp Việt Nam và Lào, nhằm phát triển Đặc khu kinh tế Long Thành-Vientiane (vốn đầu tư 100% từ Việt Nam) trở thành trung tâm đô thị, thể thao, dịch vụ, giải trí và bất động sản cao cấp.

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 Các đại biểu chứng kiến lễ ký kết. (Ảnh: DUY TOÀN)

Tham dự và chứng kiến lễ ký kết, có các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào: Phankham Viphavan, nguyên Thủ tướng Chính phủ Lào; Somsavat Lengsavath, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Lào. Cùng dự có Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm, cùng đại diện các cơ quan ban ngành, các đối tác chiến lược và doanh nghiệp hai nước Việt Nam-Lào.

Ông Lê Huy Hoàng, Tổng Giám đốc KN Vientiane cho rằng việc ký kết hợp tác nằm trong lộ trình hiện thực hóa những giá trị cốt lõi mà doanh nghiệp đang theo đuổi với mục tiêu kiến tạo những sản phẩm bất động sản có giá trị thực, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng, đồng thời góp phần nâng tầm diện mạo đô thị và chất lượng cuộc sống của cộng đồng; cam kết sẽ tiếp tục tập trung nguồn lực đầu tư nghiêm túc, bảo đảm chất lượng sản phẩm, tiến độ triển khai hạ tầng và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ, cam kết với khách hàng cũng như với đối tác chiến lược tại Lào.

Theo thỏa thuận, KN Vientiane (KN Vientiane Group Co., Ltd) thuộc Tập đoàn KN của Việt Nam và Công ty TNHH Bất động sản Real Concept (doanh nghiệp 100% vốn nội địa của Lào) của Lào nhất trí phối hợp tìm kiếm các nhà đầu tư phát triển các dự án bất động sản tại Đặc khu kinh tế Long Thành-Vientiane.

Các hạng mục chính mà hai bên tập trung kêu gọi đầu tư gồm khách sạn năm sao, trường học, bệnh viện quốc tế, khu nghỉ dưỡng cao cấp, trung tâm thương mại, thể dục thể thao và khu đô thị mới với hơn 2.000 căn biệt thự đầy đủ cơ sở hạ tầng và tiện ích.

Đặc khu kinh tế Long Thành-Vientiane được Lào cấp phép phát triển từ năm 2008, là đặc khu kinh tế tại thủ đô Vientiane (Lào), có vốn đầu tư 100% từ Việt Nam với tổng mức đầu tư khoảng 1 tỷ USD trên tổng diện tích 557,28ha. Đến nay, đặc khu đã đưa vào vận hành hiệu quả sân golf tiêu chuẩn quốc tế (27 hố) và phân khu đô thị mẫu với các biệt thự cao cấp.

Đặc khu được quy hoạch với mục tiêu trở thành trung tâm đô thị, thể thao, dịch vụ, giải trí và bất động sản cao cấp, góp phần nâng tầm diện mạo đô thị và chất lượng cuộc sống của người dân thủ đô Lào trong tương lai.

https://nhandan.vn/doanh-nghiep-viet-nam-va-lao-hop-tac-phat-trien-dac-khu-kinh-te-tai-vientiane-post972172.html

Theo nhandan.vn
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