Dai dẳng chuyện nợ bảo hiểm xã hội

Tiếp nhận hồ sơ bảo hiểm thất nghiệp và giới thiệu việc làm tại Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố Huế

Công khai doanh nghiệp nợ BHXH

Tính đến ngày 31/5/2026, tổng số tiền chậm đóng BHXH, BHYT và BHTN trên địa bàn thành phố Huế hơn 376,8 tỷ đồng, tăng hơn 36,3 tỷ đồng so với tháng trước. Trong đó, số tiền phải tính lãi gần 189,3 tỷ đồng, chiếm 3,54% tổng số phải thu, thấp hơn 1,07% so với chỉ tiêu BHXH Việt Nam giao.

Trong số 171 đơn vị chậm đóng BHXH, nhiều doanh nghiệp đã bị BHXH thành phố công khai danh sách do nợ kéo dài nhiều năm. Đứng đầu danh sách là Công ty CP xây dựng giao thông Thừa Thiên Huế với 53 lao động tham gia BHXH, số tiền chậm đóng hơn 8,117 tỷ đồng trong 54 tháng; tiếp theo là Công ty Cổ phần Cơ khí và xây dựng công trình 878 với 39 lao động tham gia BHXH, chậm đóng hơn 5,291 tỷ đồng trong 10 tháng. Đáng chú ý, Công ty TNHH Giặt là Bình Minh dù chỉ có 1 lao động tham gia BHXH nhưng chậm đóng tới hơn 2,363 tỷ đồng, kéo dài 76 tháng...

Công ty TNHH Mai Linh Huế hiện đang chậm đóng các khoản bảo hiểm của người lao động trong thời gian dài. Hệ lụy là khi đau ốm, nhiều lao động không được gia hạn thẻ BHYT nên phải tự chi trả chi phí khám, chữa bệnh. Một số người lao động cho biết, do công ty nợ BHXH kéo dài nên mỗi khi ốm đau, họ phải tự bỏ tiền túi mua thuốc hoặc điều trị, không được hưởng quyền lợi BHYT như quy định. Không chỉ ảnh hưởng trước mắt, nếu tình trạng chậm đóng tiếp diễn, người lao động còn có nguy cơ gặp khó khăn khi giải quyết các chế độ như thai sản, thất nghiệp, hưu trí và các quyền lợi khác theo quy định.

Theo BHXH thành phố Huế, doanh nghiệp chậm đóng BHXH kéo dài không chỉ ảnh hưởng đến việc quản lý quỹ mà còn trực tiếp làm gián đoạn quyền lợi của người lao động trong việc hưởng các chế độ ốm đau, thai sản, thất nghiệp, khám chữa bệnh BHYT và hưu trí. Việc công khai danh sách các đơn vị chậm đóng nhằm nâng cao tính minh bạch, tăng trách nhiệm của doanh nghiệp trong thực hiện nghĩa vụ đối với người lao động.

Bảo vệ quyền lợi người lao động

Để bảo vệ quyền lợi người lao động, BHXH thành phố Huế tăng cường phối hợp với các ngành liên quan làm việc trực tiếp với các doanh nghiệp chậm đóng; đôn đốc thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đóng BHXH, BHYT và kịp thời xử lý ngay khi phát sinh nợ. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền để người dân, nhất là các nhóm không còn được ngân sách hỗ trợ, tiếp tục tham gia BHYT, tránh gián đoạn quyền lợi.

Trước thực trạng quyền lợi của người lao động bị xâm phạm nghiêm trọng, Liên đoàn Lao động thành phố Huế cũng đã chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan để vào cuộc xử lý từ sớm. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc chây ỳ thực hiện nghĩa vụ nên việc xử lý vẫn chưa thể giải quyết dứt điểm. Ông Nguyễn Quý, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Huế cho biết, đơn vị đã thành lập các tổ công tác trực tiếp làm việc với các doanh nghiệp có tổ chức công đoàn. Thông qua các buổi làm việc, cơ quan chức năng yêu cầu doanh nghiệp báo cáo rõ nguyên nhân, xây dựng lộ trình cụ thể để xử lý và cam kết thực hiện việc trả nợ BHXH.

Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi năm 2024 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế năm 2024 đã chính thức có hiệu lực thi hành. Điểm mới cốt lõi của luật là phân định rõ ràng hai hành vi "chậm đóng" và "trốn đóng" BHXH, BHYT. Trong đó, hành vi cố tình trốn đóng, hồ sơ sẽ được chuyển sang cơ quan điều tra để xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự. Bà Bùi Thị Thu Lý, Phó Giám đốc BHXH thành phố Huế khẳng định, đối với một số đơn vị có tình trạng chây ỳ, có dấu hiệu cấu thành tội phạm, cơ quan Bảo hiểm xã hội sẽ tiến hành củng cố hồ sơ, chuyển cho cơ quan điều tra để tiến hành khởi tố hình sự theo Điều 216 của Bộ luật Hình sự.