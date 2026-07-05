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ClockThứ Bảy, 11/07/2026 11:16

Kết nối nhịp cầu văn hóa Việt - Nhật

HNN - Sau gần 10 năm duy trì hợp tác với Trường THPT Quốc tế Kanto (Tokyo, Nhật Bản), Trường THPT Hai Bà Trưng (TP. Huế) đã xây dựng một mô hình giao lưu quốc tế thiết thực. Từ những tiết học, hoạt động trải nghiệm, chương trình thiện nguyện đến homestay tại Nhật Bản, học sinh hai nước không chỉ hiểu thêm về văn hóa của nhau mà còn mở rộng hiểu biết liên văn hóa, gìn giữ bản sắc và vun đắp tình hữu nghị Việt - Nhật.

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 Chương trình giao lưu song phương giữa Trường THPT Hai Bà Trưng và Trường THPT Quốc tế Kanto (Nhật Bản)

Trong khuôn viên Trường THPT Hai Bà Trưng, hình ảnh học sinh Nhật Bản và Việt Nam cùng tham gia lễ chào cờ, trải nghiệm các tiết học STEM, thực hành làm hoa giấy Thanh Tiên hay vẽ những chiếc áo gửi tặng trẻ em mồ côi tại chùa Đức Sơn đã tạo nên bầu không khí giao lưu sôi nổi.

Không chỉ là chuỗi hoạt động trải nghiệm, chương trình giao lưu văn hóa Việt - Nhật còn mở ra cơ hội để học sinh hai nước hiểu hơn về ngôn ngữ, văn hóa và con người của nhau. Qua mỗi tiết học, mỗi hoạt động tập thể hay những cuộc trò chuyện giản dị, các em thêm gắn kết, xây dựng tình bạn và cùng vun đắp những giá trị nhân văn.

Chuyến thiện nguyện tại chùa Đức Sơn để lại nhiều cảm xúc khi học sinh Việt Nam và Nhật Bản cùng trao quà, vui chơi, trò chuyện với các em nhỏ mồ côi. Tiếng cười, những cái nắm tay và sự sẻ chia chân thành đã xóa nhòa khoảng cách về ngôn ngữ và văn hóa. Chính những khoảnh khắc ấy giúp học sinh cảm nhận sâu sắc hơn giá trị của lòng nhân ái và trách nhiệm với cộng đồng.

Đoàn giáo viên và học sinh Trường THPT Hai Bà Trưng cũng đã có chuyến giao lưu tại Trường THPT Quốc tế Kanto. Trong không gian giao lưu văn hóa, tà áo dài Việt Nam, các tiết mục văn nghệ và hoạt động giới thiệu tiếng Việt đã để lại nhiều ấn tượng với thầy cô, học sinh Nhật Bản. Các em còn trực tiếp hướng dẫn bạn bè quốc tế những câu giao tiếp tiếng Việt, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam.

Một trong những dấu ấn đặc biệt của hành trình là chương trình homestay tại các gia đình bản xứ. Những bữa cơm, nếp sinh hoạt thường ngày và các cuộc trò chuyện bằng tiếng Nhật, tiếng Việt mang đến cho học sinh Huế cơ hội trải nghiệm chân thực về văn hóa và đời sống của người dân Nhật Bản. Nhiều em cho biết những lời chào tạm biệt trong ngày chia tay đã trở thành kỷ niệm khó quên.

Bên cạnh giao lưu văn hóa, Trường THPT Hai Bà Trưng còn chú trọng mở rộng hợp tác học thuật quốc tế. Nhà trường phối hợp với các tổ chức giáo dục và trường đại học trong và ngoài nước triển khai các chương trình tư vấn học bổng, định hướng du học, kết nối với Viện Giáo dục Quốc tế (IIE), tạo điều kiện để học sinh tiếp cận các chương trình đào tạo quốc tế. Học sinh của trường cũng tích cực tham gia các kỳ thi chuẩn hóa quốc tế như IELTS, TOEFL và đạt nhiều kết quả tích cực.

Trường cũng đã thường xuyên tiếp nhận giáo viên bản ngữ tiếng Nhật, tổ chức các lớp học trực tuyến với các trường đối tác tại Nhật Bản và khu vực Đông Nam Á, giúp học sinh rèn luyện ngoại ngữ trong môi trường giao tiếp thực tế. Nhiều học sinh còn tham gia các diễn đàn, cuộc thi tiếng Nhật và các hoạt động giao lưu quốc tế, qua đó tích lũy kỹ năng và mở rộng hiểu biết.

Với trường THPT Hai Bà Trưng, hội nhập quốc tế không chỉ là nâng cao năng lực ngoại ngữ mà còn là quá trình bồi dưỡng tư duy cởi mở, khả năng thích ứng và bản lĩnh của thế hệ trẻ. Trong thời gian tới, nhà trường sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác với các trường đại học, cơ sở đào tạo và tổ chức giáo dục trong và ngoài nước, đồng thời duy trì các chương trình giao lưu văn hóa để tạo thêm nhiều cơ hội học tập, trải nghiệm cho giáo viên và học sinh.

Những nhịp cầu hữu nghị giữa học sinh Việt Nam và Nhật Bản ngày càng được bồi đắp. Đó cũng là cách Trường THPT Hai Bà Trưng khẳng định một môi trường giáo dục giàu truyền thống, năng động trong hội nhập, nơi nuôi dưỡng những công dân toàn cầu có hiểu biết, biết yêu quý và trân trọng văn hóa Việt Nam.

Bài, ảnh: LÊ TRIỀU SƠN
 Từ khóa:
Trường THPT Hai Bà Trưnggiáo dụctruyền thốngvăn hoá
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