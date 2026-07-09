Hướng dẫn đăng ký bảo hộ sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp

Chuyên gia giới thiệu các quy định mới về sở hữu trí tuệ

Theo Thông tư số 34/2025/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ, từ ngày 1/1/2026, nhiều sản phẩm, dịch vụ công nghệ số sẽ được hưởng ưu đãi trong lựa chọn nhà thầu khi thuê, mua sắm bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định. Một trong những yêu cầu quan trọng là doanh nghiệp phải chứng minh quyền sở hữu đối với các đối tượng sở hữu trí tuệ như sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu, quyền tác giả đối với phần mềm hoặc các tài liệu hợp pháp khác chứng minh quyền sở hữu trí tuệ.

Tại chương trình tập huấn, bên cạnh trang bị kiến thức pháp luật về sở hữu trí tuệ, các doanh nghiệp còn được hướng dẫn nhận diện đầy đủ các tài sản trí tuệ phát sinh trong quá trình nghiên cứu, sản xuất và kinh doanh; nắm vững quy trình, thủ tục đăng ký xác lập quyền đối với sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, giống cây trồng và quyền tác giả.

Khóa tập huấn còn giúp doanh nghiệp hiểu rõ những rủi ro pháp lý khi không đăng ký bảo hộ hoặc đăng ký không kịp thời. Đồng thời, cập nhật các quy định mới để doanh nghiệp tiếp cận các chính sách ưu đãi của Nhà nước, được hưởng ưu đãi về lựa chọn nhà thầu trong thuê, mua sắm sản phẩm, dịch vụ công nghệ số sử dụng vốn ngân sách nhà nước.