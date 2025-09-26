Xúc tiến thương mại với các địa phương

Tham dự có Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Phan Quý Phương cùng đại diện lãnh đạo các tỉnh, thành phố; nhà phân phối, siêu thị, trung tâm thương mại, chuỗi siêu thị mini và các doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX), cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố và các tỉnh, thành trong cả nước.

Ông Phan Quý Phương, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế phát biểu tại hội nghị

Kết nối theo chiều sâu

Chương trình thu hút 89 doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia kết nối, trưng bày hơn 300 sản phẩm thuộc nhiều ngành hàng: nông sản, thủy sản, thực phẩm chế biến, thủ công mỹ nghệ, sản phẩm OCOP, mỹ phẩm thiên nhiên, đồ uống, dược liệu… và 14 hệ thống phân phối trong, ngoài nước.

Trong khuôn khổ chương trình, trung tâm tổ chức khu gian hàng trưng bày sản phẩm để quảng bá, giới thiệu tới đối tác và trao đổi giao thương giữa các địa phương. Các DN, HTX còn tham gia ký kết giao thương tại chỗ, kết nối B2B (giao dịch diễn ra giữa các DN với nhau). Các nhà cung cấp và phân phối được gặp gỡ, chào hàng, tư vấn sản phẩm, trao đổi hồ sơ pháp lý, quy trình thu mua và tiêu chuẩn chất lượng theo hình thức 1:1. Cách làm này giúp kết nối đi vào chiều sâu, tăng tỷ lệ hợp tác sau hội nghị, đồng thời hỗ trợ DN nâng cao chất lượng sản phẩm, cải tiến bao bì, mở rộng tư duy kinh doanh, tạo hiệu ứng tích cực về truyền thông và tiêu dùng.

Nhà phân phối và doanh nghiệp ký kết biên bản ghi nhớ

Theo bà Nguyễn Thị Bích Thảo, Giám đốc trung tâm, hoạt động này nhằm tăng cường hợp tác xúc tiến, quảng bá, kết nối giữa nhà cung ứng với DN thương mại, hệ thống siêu thị, nhà phân phối. Từ đó, hỗ trợ DN thành phố Huế và các tỉnh, thành phố tìm đầu ra tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa, mở rộng và phát triển thị trường cho các sản phẩm đặc sản, nông nghiệp chủ lực, thế mạnh, sản phẩm OCOP của từng địa phương; góp phần thúc đẩy kích cầu tiêu dùng xã hội, phục vụ tốt nhu cầu tiêu dùng của người dân trên địa bàn thành phố Huế, khu vực miền Trung - Tây Nguyên và người tiêu dùng cả nước.

Nâng cao chất lượng sản phẩm địa phương

Tại hội nghị, các DN và các nhà phân phối đã có những chia sẻ xung quanh tiêu chuẩn sản phẩm để tham gia vào các hệ thống phân phối. Trong đó, các đại biểu đều cho rằng, DN, HTX cần quan tâm hơn đến mẫu mã, nâng cao chất lượng sản phẩm. Tốt nhất, DN nên đầu tư cho các quy chuẩn quản lý chất lượng. Ngoài ra, DN cũng cần quan tâm đến việc truy xuất nguồn gốc, hóa đơn chứng từ để dễ dàng tham gia vào các chuỗi cung ứng.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Quý Phương khẳng định, Huế không chỉ là trung tâm văn hóa, du lịch mà còn là nơi hội tụ những sản phẩm đặc sản, sản phẩm thủ công mỹ nghệ, sản phẩm truyền thống có giá trị cao. Cùng với những lợi thế về vị trí địa lý trên trục giao thương Bắc - Nam, Huế sẽ trở thành điểm trung chuyển, kết nối cung cầu hàng hóa cho cả khu vực miền Trung – Tây Nguyên.

Tuy nhiên, để biến tiềm năng thành lợi thế cạnh tranh, chúng ta cần đổi mới tư duy trong xúc tiến thương mại. Xúc tiến thương mại không chỉ dừng ở giới thiệu sản phẩm, mà phải hướng tới chuỗi giá trị khép kín từ sản xuất, chế biến, phân phối, tiêu dùng; tính đến tiêu chuẩn quốc tế, truy xuất nguồn gốc, chứng nhận chất lượng để mở đường cho xuất khẩu; phải liên kết vùng, chia sẻ dữ liệu, thông tin thị trường, hợp tác phát triển logistics để tối ưu hóa chuỗi cung ứng.

Doanh nghiệp giới thiệu quảng bá sản phẩm

Để đạt được mục tiêu đó, Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị, Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và Hỗ trợ DN thành phố và các đơn vị liên quan tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, hướng dẫn, hỗ trợ DN hoàn thiện sản phẩm, hồ sơ, đáp ứng tiêu chuẩn phân phối hiện đại. Các DN, HTX chủ động nâng cao năng lực quản trị, ứng dụng công nghệ, chuẩn hóa chất lượng, đa dạng mẫu mã để bắt kịp thị hiếu người tiêu dùng. Các hệ thống phân phối, siêu thị, chuỗi bán lẻ cần đồng hành cùng DN, tăng cường ký kết hợp đồng tiêu thụ dài hạn, tạo đầu ra ổn định, chia sẻ thông tin minh bạch, cùng nhau phát triển.

Thành phố Huế sẽ tiếp tục chỉ đạo Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và Hỗ trợ DN tăng cường phối hợp với các địa phương, mở rộng kết nối B2B, hỗ trợ quảng bá sản phẩm đặc sản, sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu đồng thời tạo dựng hình ảnh Huế là trung tâm kết nối cung cầu của khu vực miền Trung.