Vun đắp những khu vườn của bé

Các cháu trải nghiệm chăm sóc vườn rau

Những cây xanh cổ thụ tỏa bóng mát trên sân trường, những góc thiên nhiên tràn ngập màu sắc của các loài hoa, cây cảnh, những “vườn rau của bé”, “vườn cây của bé” xanh tươi và những gương mặt rạng rỡ, tiếng cười trong trẻo của các cháu, tạo nên không gian như một khu vườn cổ tích của trẻ thơ. Đó là hình ảnh quen thuộc tại Trường Mầm non Vinh Hà, thuộc vùng xa, còn nhiều khó khăn của huyện Phú Vang trước đây.

Theo chia sẻ của cô giáo Nguyễn Thị Đoan Trinh, Hiệu trưởng Trường Mầm non Vinh Hà, người dân địa phương chủ yếu sinh sống bằng nghề nông, mưu sinh rất vất vả. Nhiều gia đình không đủ điều kiện vật chất và thời gian chăm sóc đủ đầy cho tuổi thơ của con. Chính điều đó thôi thúc Ban Giám hiệu và tập thể giáo viên nỗ lực hơn trong chăm sóc và nuôi dạy để các cháu trưởng thành khỏe mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần.

Cây xanh bóng mát, cảnh quan sạch đẹp, nhiều sắc màu, là một trong những yếu tố quan trọng tạo môi trường sinh hoạt, học tập để các cháu trưởng thành tốt. Do đó, ngoài cây cổ thụ tỏa bóng, nhà trường thường xuyên bổ sung cây cảnh, hoa cảnh bằng sự đóng góp của giáo viên và cha mẹ của các cháu. Các loài hoa, cây quen thuộc như hoa mười giờ, hoa hồng, cây lưỡi hổ… được trồng, chăm sóc thường xuyên, tạo nên không gian xanh mát, gần gũi.

Nguồn hoa, cây cảnh các loại được giáo viên nhà trường trồng tại “góc thiên nhiên” của các cháu. “Nhiều giáo viên rất tâm huyết, tham mưu, đề xuất và sáng tạo trang trí phù hợp, đẹp mắt, để góc thiên nhiên luôn cuốn hút, tạo cho các cháu thích thú trải nghiệm” - cô giáo Nguyễn Thị Đoan Trinh chia sẻ.

Tại góc thiên nhiên, các cháu được cô giáo giải thích quá trình sinh trưởng của cây, hướng dẫn cách chăm sóc cây phù hợp với lứa tuổi, từ tưới nước, bắt sâu, cắt tỉa, nhặt lá vàng đến cắt tỉa cành. Thông qua những hoạt động ấy, tình yêu thiên nhiên và ý thức trách nhiệm được gieo mầm. Mỗi giáo viên như người mẹ thứ hai, nhẹ nhàng, kiên nhẫn và khéo léo cùng các cháu trải nghiệm tại “vườn cây của bé”, “vườn rau của bé”.

Rau khoai, rau muống, ớt, rau thơm, cà chua... đều do chính tay các cháu trồng và chăm sóc. Cô giáo Hồ Thị Hỉ, Trần Thị Mỹ Loan kể về những nụ cười “tít mắt” của lũ trẻ khi thu hoạch mớ ớt, mớ cà chua chín đỏ... Niềm vui giản dị nhưng trọn vẹn của người làm nghề chăm sóc tuổi thơ.

“Thư viện của bé” với diện tích rộng rãi, gần 60m2, cũng là một trong những sân chơi cuốn hút, hấp dẫn các cháu trong thời gian hoạt động ngoài giờ. Tại đây, các cháu được thể hiện năng khiếu của mình như tô tranh, nặn tượng, đọc sách. Từ những hình ảnh trong truyện tranh, các cháu đã kể những câu chuyện hoàn toàn mới, khác nhau bằng trí tưởng tượng phong phú của riêng mình. Đây là môi trường để các cháu phát huy tính chủ động trong suy nghĩ và sự sáng tạo. Đây cũng trường mầm non đầu tiên trên địa bàn huyện Phú Vang trước đây xây dựng được “Thư viện của bé”.

Để nâng cao chất lượng nuôi dạy trẻ mầm non, ngoài tâm huyết, trách nhiệm, tình yêu thương, thường xuyên trau dồi chuyên môn nghiệp vụ, mỗi cá nhân giáo viên và tập thể nhà trường đã tích cực vận động, kết nối và được mạnh thường quân hỗ trợ về máy móc, thiết bị, vật tư, xây dựng “Thư viện của bé” và mái che trước sân trường, để hoạt động học tập, vui chơi của các cháu luôn được đảm bảo, không bị ảnh hưởng do thời tiết.

Những năm qua, Trường Mầm non Vinh Hà được các cấp ghi nhận và khen thưởng. Năm học 2024 - 2025, trường vinh dự được nhận bằng khen của Bộ Giáo dục & Đào tạo.