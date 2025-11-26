  • Huế ngày nay Online
Hành trình phấn đấu bền bỉ của một cô giáo mầm non

HNN - 7 năm liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 9 lần đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, 2 lần đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp thành phố, được UBND TP. Huế tặng Bằng khen... Đó là thành tích nổi bật của cô Cao Thị Điệp - giáo viên Trường Mầm non Hương Bình (xã Bình Điền).

Nâng cao chất lượng quản lý giáo dục mầm non vùng khó khănĐiều chuyển giáo viên để giải quyết tình trạng thừa thiếu cục bộ

Cô Điệp bên các em nhỏ thân yêu. Ảnh: NVCC

Nỗ lực

Năm 2012, ngay từ những ngày đầu đứng lớp tại Trường Mầm non Hương Bình, cô Điệp đã nhanh chóng khẳng định được năng lực thông qua nhiệt huyết, tình yêu và tinh thần trách nhiệm cao trong công tác dạy và chăm sóc trẻ.

Dồn toàn bộ tâm huyết vào giảng dạy, chăm sóc trẻ cùng việc chủ động học hỏi, đổi mới phương pháp giảng dạy, trong quá trình công tác, cô Cao Thị Điệp được phụ huynh đánh giá có trách nhiệm, gần gũi, yêu trẻ; được đồng nghiệp công nhận là giáo viên có năng lực, trình độ chuyên môn cao và có nhiều đề tài sáng kiến kinh nghiệm thiết thực, áp dụng hiệu quả vào thực tiễn. Có thể kể đến đề tài: “Một số biện pháp lồng ghép, tích hợp giáo dục “Văn hóa địa phương” vào các hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ ở lớp mẫu giáo lớn”. Sáng kiến này đã tạo cơ hội cho trẻ vui chơi, khám phá và trải nghiệm dưới nhiều hình thức đa dạng. Trong bối cảnh hội nhập, có thể thấy mục tiêu sâu xa mà cô Điệp hướng tới không chỉ là kiến thức, mà còn nhằm hình thành ở trẻ lòng yêu quê hương, đất nước, xây dựng sự tự tin trong giao tiếp nhưng vẫn giữ được văn hóa bản sắc và cốt cách con người Huế.

Ở sáng kiến “Một số biện pháp chuẩn bị tốt tâm thế sẵn sàng, tự tin vào lớp 1 cho trẻ ở lớp mẫu giáo 5 - 6 tuổi”, có thể nhận thấy, cô Điệp là một cô giáo hiểu rõ và nắm bắt được tâm lý trẻ em. Áp dụng sáng kiến này sẽ giúp trẻ không còn bỡ ngỡ khi chuyển cấp, có thể thích ứng nhanh và đạt hiệu quả cao ngay khi bước vào môi trường tiểu học, đồng thời trở thành nền tảng để trẻ tự tin, học tập tốt ở các bậc học tiếp theo.

Là thạc sĩ giáo dục mầm non đầu tiên của Trường Mầm non Hương Bình, sự nhạy bén với xu thế giáo dục thời 4.0 của cô Điệp được thể hiện rõ qua sáng kiến: “Một số biện pháp ứng dụng phương pháp giáo dục STEAM trong tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi”. Đây là công trình giúp cô được xét tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp thành phố năm 2024 - 2025.

Chia sẻ về phương pháp này, cô Điệp cho biết, việc ứng dụng STEAM vào hoạt động tạo hình không chỉ giúp giáo viên chủ động, sáng tạo, tiết kiệm thời gian, kinh phí, mà quan trọng hơn là lợi ích dành cho trẻ khi được tiếp cận kiến thức đa chiều, hình thành tư duy phản biện và kỹ năng giải quyết vấn đề, được tự do khám phá và phát triển theo đúng nhu cầu, sở thích cá nhân.

“Trái ngọt”

Những nỗ lực thầm lặng nhưng bền bỉ của cô giáo Cao Thị Điệp đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ. Bên cạnh công tác giảng dạy, cô Điệp còn được đồng nghiệp đánh giá là một tấm gương sáng về đạo đức lối sống; là nhân tố tích cực trong các hoạt động đoàn thể và phong trào thi đua của nhà trường.

Chính sự toàn diện này đã giúp cô đạt được hàng loạt thành tích đáng nể và được kết nạp vào hàng ngũ của Đảng. Và thêm niềm tự hào nữa, khi cô Cao Thị Điệp vinh dự được chọn làm đại biểu đại diện cho xã Bình Điền tham dự Đại hội Thi đua yêu nước TP. Huế lần thứ VI (2025 - 2030).

“Việc cô Cao Thị Điệp được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam là sự khẳng định của tổ chức đối với phẩm chất, năng lực và quyết tâm của cô Điệp. Và hành trình của cô Điệp chính là minh chứng sống động về một tấm gương quyết tâm, kiên trì và khát vọng cống hiến”, cô Nguyễn Thị Thúy Nga - Hiệu trưởng Trường Mầm non Hương Bình chia sẻ.

HÀN ĐĂNG
BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Huế - đô thị di sản và hành trình gắn kết văn hóa cùng Nhật Bản

Trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Nhật Bản ngày càng phát triển sâu rộng, hợp tác địa phương đã và đang trở thành động lực quan trọng tạo nên những kết nối bền chặt giữa hai quốc gia. Với Huế - đô thị di sản độc đáo của Việt Nam - Nhật Bản không chỉ là đối tác kinh tế, thương mại hay du lịch, mà còn là người bạn đồng hành đặc biệt trong hành trình trao đổi văn hóa, giao lưu nhân dân, và phát triển bền vững dựa trên giá trị di sản.

Huế - đô thị di sản và hành trình gắn kết văn hóa cùng Nhật Bản
GS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy cùng hành trình bền bỉ cống hiến

Ở Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế, khi nhắc đến sự tận tâm, uyên bác và phẩm chất thanh sạch của một người thầy, nhiều thế hệ sinh viên, học viên và đồng nghiệp đều dành những lời trân trọng khi nhắc đến GS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy, Hiệu trưởng nhà trường. Không chỉ là một nhà quản lý, một người lãnh đạo tài năng, ông còn là người thầy mẫu mực, chọn gắn bó trọn vẹn đời mình với giáo dục, y học và những giá trị nhân văn bền vững.

GS TS Nguyễn Vũ Quốc Huy cùng hành trình bền bỉ cống hiến
“Hành trình vì hòa bình” - Một di sản quý

“Hành trình vì hòa bình” là một trong bốn cuốn của bộ sách gia đình “Tướng Thanh - Tướng Vịnh” do Nhà Xuất bản Quân đội nhân dân phối hợp với Công ty Sách Omega+ giới thiệu, vừa được phát hành.

“Hành trình vì hòa bình” - Một di sản quý
Đại học Huế - Hành trình vươn tầm châu lục

Đại học Huế (ĐHH) đang trở thành một trong những biểu tượng tiêu biểu của giáo dục đại học miền Trung - Tây Nguyên, không chỉ bởi bề dày truyền thống gần 70 năm mà còn bởi sự bứt phá mạnh mẽ trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và hội nhập quốc tế. Việc ĐHH được xếp thứ 348 châu Á trong bảng xếp hạng QS Asia University Rankings 2025, tăng hơn 100 bậc so với giai đoạn 2020 - 2021 là minh chứng rõ nét cho hành trình chuyển mình đầy ấn tượng.

Đại học Huế - Hành trình vươn tầm châu lục
VierCycle và hành trình đưa e-bike về Cố đô

Những năm gần đây, cùng với định hướng xây dựng Huế trở thành đô thị xe đạp đầu tiên của Việt Nam, các giải pháp giao thông xanh ngày càng được chú trọng. Trong số đó, bộ chuyển đổi trợ lực điện cho xe đạp do nhóm kỹ sư trẻ VierCycle phát triển đang được xem là một hướng đi mới, vừa hiện đại, vừa phù hợp với đặc thù đô thị nhỏ, yên bình như Huế.

VierCycle và hành trình đưa e-bike về Cố đô

