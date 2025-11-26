Hành trình phấn đấu bền bỉ của một cô giáo mầm non

Cô Điệp bên các em nhỏ thân yêu. Ảnh: NVCC

Nỗ lực

Năm 2012, ngay từ những ngày đầu đứng lớp tại Trường Mầm non Hương Bình, cô Điệp đã nhanh chóng khẳng định được năng lực thông qua nhiệt huyết, tình yêu và tinh thần trách nhiệm cao trong công tác dạy và chăm sóc trẻ.

Dồn toàn bộ tâm huyết vào giảng dạy, chăm sóc trẻ cùng việc chủ động học hỏi, đổi mới phương pháp giảng dạy, trong quá trình công tác, cô Cao Thị Điệp được phụ huynh đánh giá có trách nhiệm, gần gũi, yêu trẻ; được đồng nghiệp công nhận là giáo viên có năng lực, trình độ chuyên môn cao và có nhiều đề tài sáng kiến kinh nghiệm thiết thực, áp dụng hiệu quả vào thực tiễn. Có thể kể đến đề tài: “Một số biện pháp lồng ghép, tích hợp giáo dục “Văn hóa địa phương” vào các hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ ở lớp mẫu giáo lớn”. Sáng kiến này đã tạo cơ hội cho trẻ vui chơi, khám phá và trải nghiệm dưới nhiều hình thức đa dạng. Trong bối cảnh hội nhập, có thể thấy mục tiêu sâu xa mà cô Điệp hướng tới không chỉ là kiến thức, mà còn nhằm hình thành ở trẻ lòng yêu quê hương, đất nước, xây dựng sự tự tin trong giao tiếp nhưng vẫn giữ được văn hóa bản sắc và cốt cách con người Huế.

Ở sáng kiến “Một số biện pháp chuẩn bị tốt tâm thế sẵn sàng, tự tin vào lớp 1 cho trẻ ở lớp mẫu giáo 5 - 6 tuổi”, có thể nhận thấy, cô Điệp là một cô giáo hiểu rõ và nắm bắt được tâm lý trẻ em. Áp dụng sáng kiến này sẽ giúp trẻ không còn bỡ ngỡ khi chuyển cấp, có thể thích ứng nhanh và đạt hiệu quả cao ngay khi bước vào môi trường tiểu học, đồng thời trở thành nền tảng để trẻ tự tin, học tập tốt ở các bậc học tiếp theo.

Là thạc sĩ giáo dục mầm non đầu tiên của Trường Mầm non Hương Bình, sự nhạy bén với xu thế giáo dục thời 4.0 của cô Điệp được thể hiện rõ qua sáng kiến: “Một số biện pháp ứng dụng phương pháp giáo dục STEAM trong tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi”. Đây là công trình giúp cô được xét tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp thành phố năm 2024 - 2025.

Chia sẻ về phương pháp này, cô Điệp cho biết, việc ứng dụng STEAM vào hoạt động tạo hình không chỉ giúp giáo viên chủ động, sáng tạo, tiết kiệm thời gian, kinh phí, mà quan trọng hơn là lợi ích dành cho trẻ khi được tiếp cận kiến thức đa chiều, hình thành tư duy phản biện và kỹ năng giải quyết vấn đề, được tự do khám phá và phát triển theo đúng nhu cầu, sở thích cá nhân.

“Trái ngọt”

Những nỗ lực thầm lặng nhưng bền bỉ của cô giáo Cao Thị Điệp đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ. Bên cạnh công tác giảng dạy, cô Điệp còn được đồng nghiệp đánh giá là một tấm gương sáng về đạo đức lối sống; là nhân tố tích cực trong các hoạt động đoàn thể và phong trào thi đua của nhà trường.

Chính sự toàn diện này đã giúp cô đạt được hàng loạt thành tích đáng nể và được kết nạp vào hàng ngũ của Đảng. Và thêm niềm tự hào nữa, khi cô Cao Thị Điệp vinh dự được chọn làm đại biểu đại diện cho xã Bình Điền tham dự Đại hội Thi đua yêu nước TP. Huế lần thứ VI (2025 - 2030).

“Việc cô Cao Thị Điệp được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam là sự khẳng định của tổ chức đối với phẩm chất, năng lực và quyết tâm của cô Điệp. Và hành trình của cô Điệp chính là minh chứng sống động về một tấm gương quyết tâm, kiên trì và khát vọng cống hiến”, cô Nguyễn Thị Thúy Nga - Hiệu trưởng Trường Mầm non Hương Bình chia sẻ.