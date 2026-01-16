Trao quyết định cho 140 giáo viên trúng tuyển

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo trao quyết định cho các giáo viên

Tại buổi lễ, Sở GD&ĐT đã trao quyết định trúng tuyển cho 140 giáo viên, trong đó có 78 giáo viên mầm non, 49 giáo viên tiểu học, 12 giáo viên trung học cơ sở và 1 giáo viên trung học phổ thông. Các giáo viên sẽ được phân công công tác tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn thành phố theo đúng vị trí đăng ký tuyển dụng.

Kỳ thi tuyển dụng giáo viên thành phố Huế năm học 2025-2026 được tổ chức trong hai ngày 11 và 12/11/2025, nhằm bổ sung đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu giảng dạy tại các cấp học mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông. Năm nay, Sở GD&ĐT được giao tuyển dụng 145 chỉ tiêu, thu hút 1.256 thí sinh đăng ký dự thi. Kết quả, có 140 thí sinh trúng tuyển, bảo đảm các tiêu chí về trình độ chuyên môn, năng lực nghiệp vụ.

Phát biểu giao nhiệm vụ tại buổi lễ, Giám đốc Sở GD&ĐT Nguyễn Tân chúc mừng các giáo viên đã nỗ lực vượt qua kỳ thi tuyển dụng nghiêm túc, khách quan, phản ánh đúng năng lực và trình độ chuyên môn của đội ngũ dự tuyển. Lãnh đạo Sở nhấn mạnh, Luật Nhà giáo khẳng định rõ vai trò, vị thế đặc biệt quan trọng của đội ngũ nhà giáo trong sự nghiệp giáo dục; việc trúng tuyển là niềm vinh dự, đồng thời cũng là trách nhiệm lớn lao đối với mỗi thầy, cô giáo.

Giám đốc Sở GD&ĐT bày tỏ mong muốn các giáo viên mới được tuyển dụng tiếp tục rèn luyện, không ngừng nâng cao chuyên môn, giữ gìn phẩm chất đạo đức nhà giáo, thực sự yêu nghề; lấy học sinh làm trung tâm, truyền cảm hứng học tập và cống hiến hết mình cho sự nghiệp giáo dục của thành phố Huế.