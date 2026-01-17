Tư vấn hướng nghiệp của Trường Đại học Y - Dược thu hút sự quan tâm của học sinh

Học sinh tìm hiểu về các ngành học liên quan đến chăm sóc sức khỏe

Ngay từ đầu buổi, khu vực tư vấn của trường luôn trong không khí sôi nổi với sự tham dự của nhiều học sinh và phụ huynh.

Tại gian hàng, tổ tuyển sinh của Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế trực tiếp đồng hành, lắng nghe và giải đáp những thắc mắc của học sinh về các ngành đào tạo thuộc khối khoa học sức khỏe. Những thông tin mới nhất liên quan đến tuyển sinh năm 2026 như phương thức xét tuyển, tổ hợp môn, điều kiện đăng ký, cũng như lộ trình đào tạo và định hướng nghề nghiệp được chia sẻ cụ thể, dễ hiểu.

Nhiều câu hỏi “nóng” được học sinh đặc biệt quan tâm, xoay quanh việc lựa chọn ngành học phù hợp với năng lực bản thân, cơ hội trúng tuyển, chính sách học bổng, cũng như triển vọng việc làm sau khi tốt nghiệp. Các thầy cô trong Tổ Tuyển sinh đã tư vấn trực tiếp, tận tình và rõ ràng, giúp học sinh có thêm thông tin để đưa ra quyết định đúng đắn cho tương lai.