  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Bảy, 17/01/2026 15:36

Tư vấn hướng nghiệp của Trường Đại học Y - Dược thu hút sự quan tâm của học sinh

HNN.VN - Ngày 17/1, gian hàng tư vấn của Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế tại Ngày hội Tư vấn - Tuyển sinh - Hướng nghiệp 2026 thu hút sự quan tâm của đông đảo học sinh THPT trên địa bàn thành phố Huế và các khu vực lân cận.

Phát triển năng lực số cho học sinh Kết hợp tri thức bản địa với tri thức khoa học trong giáo dục bảo vệ môi trườngTổ chức cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” dành cho học sinh trung học cơ sở“Cánh tay nối dài” của chính sách an sinhKỳ thi tuyển sinh THPT: Đề thi môn ngữ văn không làm khó thí sinh

Học sinh tìm hiểu về các ngành học liên quan đến chăm sóc sức khỏe

Ngay từ đầu buổi, khu vực tư vấn của trường luôn trong không khí sôi nổi với sự tham dự của nhiều học sinh và phụ huynh.

Tại gian hàng, tổ tuyển sinh của Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế trực tiếp đồng hành, lắng nghe và giải đáp những thắc mắc của học sinh về các ngành đào tạo thuộc khối khoa học sức khỏe. Những thông tin mới nhất liên quan đến tuyển sinh năm 2026 như phương thức xét tuyển, tổ hợp môn, điều kiện đăng ký, cũng như lộ trình đào tạo và định hướng nghề nghiệp được chia sẻ cụ thể, dễ hiểu.

Nhiều câu hỏi “nóng” được học sinh đặc biệt quan tâm, xoay quanh việc lựa chọn ngành học phù hợp với năng lực bản thân, cơ hội trúng tuyển, chính sách học bổng, cũng như triển vọng việc làm sau khi tốt nghiệp. Các thầy cô trong Tổ Tuyển sinh đã tư vấn trực tiếp, tận tình và rõ ràng, giúp học sinh có thêm thông tin để đưa ra quyết định đúng đắn cho tương lai.

Tin, ảnh: Hoàng Triều
 Từ khóa:
Trường Đại họcY - DượcĐại học Huếtư vấntuyển sinhnăm 2026
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hơn 2.700 học sinh được tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp

Sáng 17/1, tại Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi TP. Huế, chương trình Tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp năm 2026 do Báo Tuổi Trẻ phối hợp Vụ Giáo dục đại học (Bộ GD&ĐT), Sở GD&ĐT TP. Huế, Đại học Huế và Thành Đoàn TP. Huế tổ chức đã thu hút sự quan tâm của đông đảo học sinh.

Hơn 2 700 học sinh được tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top