Phát triển năng lực số cho học sinh

HNN.VN - Chiều 15/11, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức tập huấn trực tuyến về phát triển năng lực số (NLS) cho học sinh phổ thông, nhằm thực hiện Thông tư 02/2025/TT-BGDĐT và các văn bản hướng dẫn triển khai Khung năng lực số của Bộ GD&ĐT.

Ứng dụng công nghệ thông tin trong đào tạo đại họcChuyển đổi số - động lực đổi mới dạy và họcChăm sóc, nuôi dưỡng trẻ mầm non đáp ứng yêu cầu mớiGiáo dục trung học: Tạo đột phá từ chuyển đổi số

 Phát triển năng lực số cho học sinh phổ thông là yêu cầu cần thiết

Chương trình nhằm trang bị cho cán bộ quản lý và giáo viên những kiến thức, kỹ năng cần thiết để xây dựng và triển khai kế hoạch giáo dục nhà trường theo hướng phát triển năng lực số cho học sinh; nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý và giáo viên trong việc tổ chức, triển khai hiệu quả việc phát triển NLS cho học sinh, học viên.

Cán bộ quản lý và giáo viên được giới thiệu khung năng lực số của người học Việt Nam; các hình thức tổ chức hoạt động giáo dục phát triển cho học sinh; yêu cầu khi triển khai NLS vào kế hoạch giáo dục nhà trường; quy trình triển khai khung NLS trong nhà trường; hướng dẫn cụ thể việc tích hợp NLS vào kế hoạch của tổ chuyên môn và kế hoạch bài dạy của giáo viên. Giáo viên tham gia còn được thực hành xây dựng kế hoạch dạy học có tích hợp NLS theo từng môn học.

Sau lớp học, các đơn vị phải triển khai tập huấn đại trà, đảm bảo 100% giáo viên được tiếp cận nội dung; đồng thời bổ sung địa chỉ phát triển NLS cho học sinh của các môn học, hoạt động giáo dục vào kế hoạch giáo dục nhà trường.

MINH HIỀN
