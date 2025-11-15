Phát triển năng lực số cho học sinh phổ thông là yêu cầu cần thiết

Chương trình nhằm trang bị cho cán bộ quản lý và giáo viên những kiến thức, kỹ năng cần thiết để xây dựng và triển khai kế hoạch giáo dục nhà trường theo hướng phát triển năng lực số cho học sinh; nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý và giáo viên trong việc tổ chức, triển khai hiệu quả việc phát triển NLS cho học sinh, học viên.

Cán bộ quản lý và giáo viên được giới thiệu khung năng lực số của người học Việt Nam; các hình thức tổ chức hoạt động giáo dục phát triển cho học sinh; yêu cầu khi triển khai NLS vào kế hoạch giáo dục nhà trường; quy trình triển khai khung NLS trong nhà trường; hướng dẫn cụ thể việc tích hợp NLS vào kế hoạch của tổ chuyên môn và kế hoạch bài dạy của giáo viên. Giáo viên tham gia còn được thực hành xây dựng kế hoạch dạy học có tích hợp NLS theo từng môn học.

Sau lớp học, các đơn vị phải triển khai tập huấn đại trà, đảm bảo 100% giáo viên được tiếp cận nội dung; đồng thời bổ sung địa chỉ phát triển NLS cho học sinh của các môn học, hoạt động giáo dục vào kế hoạch giáo dục nhà trường.