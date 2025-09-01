“Cánh tay nối dài” của chính sách an sinh

Nhân viên thu tuyên truyền đến người dân về chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình

Kinh nghiệm và tâm huyết

Từng là lao động tự do, công việc bấp bênh, thu nhập không ổn định, chị Huỳnh Thị Kim (50 tuổi, phường Mỹ Thượng) luôn lo lắng cho tuổi già khi không có khoản tích lũy. Bản thân không nghề nghiệp ổn định, chồng làm xây dựng thu nhập thất thường, chị Kim chưa từng nghĩ đến việc có thể nhận lương hưu. Chỉ đến khi được chị Nguyễn Thị Hồng Hoa, nhân viên thu BHXH tại địa phương tận tình tư vấn, chị mới hiểu rõ về quyền lợi và cách thức tham gia.

“Chị Hoa hướng dẫn tôi tham gia BHXH tự nguyện đóng hàng tháng trong 10 năm, sau đó đóng một lần cho 5 năm còn lại để đủ điều kiện nhận lương hưu khi 60 tuổi. Ngoài ra, còn được cấp thẻ BHYT miễn phí suốt đời. Thấy phù hợp với hoàn cảnh gia đình và đảm bảo an sinh tuổi già, tôi quyết định tham gia ngay”, chị Kim chia sẻ.

Theo chị Hoa, để thu hút người dân, nhân viên thu phải kiên trì “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, đưa ra những minh chứng thực tế từ những người đã hưởng chế độ lương hưu hoặc được BHYT chi trả khi ốm đau. Đặc biệt, từ 1/7/2025, Luật BHXH 2024 có hiệu lực với nhiều điểm mới thuận lợi như giảm số năm đóng hưởng lương hưu từ 20 xuống 15 năm và mở rộng chế độ thai sản cho lao động nữ tham gia BHXH tự nguyện khiến công tác vận động càng dễ dàng hơn.

Ông Võ Vy, nhân viên thu của Công ty CP Đào tạo Bảo hiểm An sinh Thừa Thiên Huế với hơn 10 năm gắn bó ở địa bàn TP. Huế cho biết, ngoài việc nắm chắc chính sách, nhân viên thu phải linh hoạt trong phương thức đóng để người có thu nhập bấp bênh vẫn tham gia được. “Không chỉ tăng số lượng người tham gia, chúng tôi muốn giúp người lao động tự do có điểm tựa khi hết tuổi lao động. Vì vậy, ngoài việc tuyên truyền các điểm mới của Luật BXHH 2024, chúng tôi luôn tư vấn cho người dân cách đóng và gói tham gia phù hợp với điều kiện kinh tế gia đình”, ông Vy chia sẻ.

Chuyên nghiệp hóa đội ngũ

Sáu tháng đầu năm 2025, TP. Huế có hơn 155.900 người tham gia BHXH, trong đó có 133.400 người tham gia BHXH bắt buộc, gần 22.500 người tham gia BHXH tự nguyện; 125.800 người tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Số người tham gia BHYT đạt trên 1,16 triệu, độ bao phủ trên 99% dân số - thuộc nhóm cao nhất cả nước. Thành công này có dấu ấn lớn của đội ngũ nhân viên thu.

Hiện, BHXH TP. Huế có 3 tổ chức dịch vụ thu, gồm: Bưu điện TP. Huế, Công ty Bảo hiểm PVI Huế và Công ty CP Đào tạo Bảo hiểm An Sinh Thừa Thiên Huế, với hơn 800 nhân viên thu được đào tạo, cấp thẻ theo quy định. “Nhờ triển khai đồng bộ nhiều giải pháp trong tư vấn và tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, nên tính đến hết tháng 7/2025, Công ty đã vận động được gần 142.600 người tham gia BHYT và gần 6.400 người tham gia BHXH tự nguyện”, Phó Giám đốc Công ty CP Đào tạo Bảo hiểm An sinh Thừa Thiên Huế, bà Nguyễn Thị Mỹ Hương cho biết.

Theo Phó Giám đốc BHXH TP. Huế, bà Bùi Thị Thu Lý, BHXH, BHYT là trụ cột của hệ thống an sinh xã hội. Mở rộng người tham gia vừa là nhiệm vụ chính trị, vừa mang lại quyền lợi thiết thực cho Nhân dân. Trong đó, nhân viên thu chính là lực lượng đồng hành cùng cơ quan BHXH để hoàn thành mục tiêu này.

Để nâng cao hiệu quả, BHXH TP. Huế thường xuyên tổ chức tập huấn, giúp nhân viên thu nắm vững chính sách, mức đóng, phương thức đóng, mức hưởng, thủ tục tham gia theo Luật BHXH và BHYT 2024. Nội dung đào tạo sinh động, dễ hiểu, gắn ví dụ thực tế. Nhờ vậy, nhân viên thu không chỉ am hiểu chuyên môn mà còn thành thạo kỹ năng giao tiếp, biết cách tiếp cận từng nhóm đối tượng khác nhau, từ lao động tự do, hộ kinh doanh đến người nghỉ hưu sớm, người làm nghề nông.

Trong bối cảnh mục tiêu bao phủ BHYT toàn dân và gia tăng số người tham gia BHXH tự nguyện đang được đẩy mạnh, vai trò của nhân viên thu ngày càng quan trọng. Họ không chỉ là người thực hiện nhiệm vụ, mà còn là cầu nối niềm tin giữa chính sách và Nhân dân, giúp người lao động tự do hiểu và tự nguyện tham gia chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình để đảm bảo an sinh khi về già và chăm lo sức khỏe bản thân.