Trao Quyết định điều động, giao quyền Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với ông Hoàng Minh Sơn

Tư vấn, phản biện và giám định xã hội là kênh trí tuệ quan trọng của đội ngũ trí thức, góp phần nâng cao chất lượng hoạch định chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Những thay đổi đáng chú ý trong chính sách tuyển sinhPhó Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Minh Sơn được giao quyền Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạoQuy định chế độ làm việc đối với giáo viên cơ sở giáo dục thường xuyên

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trao Quyết định điều động, giao quyền Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với ông Hoàng Minh Sơn (Ảnh: NHẬT BẮC) 

Trước đó, ngày 27/2, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định 356/QĐ-TTg điều động và giao quyền Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo đối với ông Hoàng Minh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

Quyền Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn có học hàm Phó Giáo sư, học vị Tiến sĩ, có kinh nghiệm 27 năm công tác trong ngành giáo dục, từng đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo, quản lý: Hiệu trưởng Đại học Bách khoa Hà Nội; Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

Trên các cương vị công tác, đồng chí luôn thể hiện tư duy đổi mới, quyết liệt trong chỉ đạo, góp phần thúc đẩy tự chủ đại học, chuyển đổi số trong giáo dục, nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt trong các lĩnh vực khoa học-công nghệ, kỹ thuật và công nghệ mũi nhọn.

Khi giữ cương vị Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Minh Sơn phụ trách nhiều lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực giáo dục đại học. Với tư duy đổi mới, quyết liệt trong chỉ đạo và kinh nghiệm quản trị đại học sâu rộng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Minh Sơn đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng, vị thế và năng lực cạnh tranh của giáo dục đại học Việt Nam.

Tại Đại học Quốc gia Hà Nội, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Minh Sơn đã chỉ đạo xây dựng và triển khai chiến lược phát triển giai đoạn mới, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, đổi mới mô hình quản trị đại học theo hướng tinh gọn, hiệu quả, hội nhập quốc tế, khẳng định vai trò đầu tàu, dẫn dắt hệ thống giáo dục đại học Việt Nam.

Việc Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Minh Sơn đảm nhiệm cương vị quyền Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo động lực mạnh mẽ cho công cuộc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Việc giao quyền Bộ trưởng thể hiện sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước đối với năng lực lãnh đạo, kinh nghiệm quản lý và những đóng góp nổi bật của Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Minh Sơn trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Theo nhandan.vn
