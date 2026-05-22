Trường THCS Nguyễn Tri Phương tuyên dương học sinh xuất sắc năm học 2025-2026

HNN.VN - Ngày 22/5, Trường THCS Nguyễn Tri Phương tổ chức lễ phát thưởng năm học 2025-2026 nhằm tuyên dương, khen thưởng học sinh đạt thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện và các cuộc thi cấp thành phố, quốc gia.

 Ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo trao thưởng cho học sinh danh dự toàn trường

Năm học 2025-2026, Trường THCS Nguyễn Tri Phương tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những đơn vị dẫn đầu khối trung học cơ sở của thành phố về chất lượng giáo dục toàn diện và giáo dục mũi nhọn. Nhiều tập thể lớp và học sinh đạt thành tích cao trong học tập, nghiên cứu khoa học, ngoại ngữ, thể dục thể thao và các hoạt động phong trào. 

Năm học qua, toàn trường có 1.389 học sinh có kết quả học tập đạt mức tốt, chiếm tỷ lệ hơn 95,8%. Trong đó, có 537 em đạt danh hiệu học sinh xuất sắc, 852 em đạt danh hiệu học sinh giỏi và 60 em đạt mức khá.

Ở lĩnh vực giáo dục mũi nhọn, học sinh nhà trường đạt nhiều kết quả nổi bật tại các sân chơi trí tuệ trong nước và quốc tế. Tiêu biểu, học sinh đạt 22 giải trong cuộc thi Tiếng Anh trên Internet (IOE) cấp quốc gia gồm 5 huy chương vàng, 5 huy chương bạc, 4 huy chương đồng và 8 giải khuyến khích. Nhà trường cũng đạt 2 giải tại cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 55; 1 giải bạc cuộc thi diễn kịch ngắn tiếng Nhật toàn quốc cùng nhiều giải thưởng về khoa học kỹ thuật, tranh biện tiếng Anh, VioEdu và thể thao học đường.

Đặc biệt, trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2025-2026, có 214 học sinh của trường trúng tuyển vào Trường THPT chuyên Quốc Học - Huế, tiếp tục khẳng định chất lượng đào tạo và công tác bồi dưỡng học sinh giỏi của nhà trường.

Bên cạnh nâng cao chất lượng dạy học, Trường THCS Nguyễn Tri Phương còn chú trọng giáo dục kỹ năng sống, phát triển năng lực học sinh thông qua nhiều câu lạc bộ STEM, Robotics, ngoại ngữ, nghệ thuật và thể thao; tăng cường hoạt động trải nghiệm, giáo dục di sản và hội nhập quốc tế.

MINH HIỀN
