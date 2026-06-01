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360 thí sinh trúng tuyển vào Trường THCS Nguyễn Tri Phương

HNN.VN - Ngày 5/6, Sở Giáo dục và Đào tạo công bố kết quả tuyển sinh lớp 6 Trường THCS Nguyễn Tri Phương năm học 2026-2027.

Trên 1.700 học sinh dự tuyển vào lớp 6 Trường THCS Nguyễn Tri PhươngTrường THCS Nguyễn Tri Phương tuyên dương học sinh xuất sắc năm học 2025-2026Tập huấn nghiệp vụ kiểm tra các kỳ thi tuyển sinh đầu cấp

 Thí sinh tham dự kỳ đánh giá năng lực

Theo đó, điểm chuẩn đối với lớp tiếng Anh là 21 điểm và lớp tiếng Pháp là 16,5 điểm. Mức điểm này tăng so với năm học trước, khi điểm chuẩn lớp tiếng Anh là 20,25 điểm và lớp tiếng Pháp là 12,25 điểm. Đặc biệt, thủ khoa kỳ tuyển sinh năm nay đạt 27,5 điểm ở ba môn đánh giá gồm toán, tiếng Việt và ngoại ngữ.

Năm học 2025-2026, Trường THCS Nguyễn Tri Phương tuyển sinh 360 chỉ tiêu vào lớp 6, gồm 8 lớp tiếng Anh và 1 lớp tiếng Pháp.

Kỳ đánh giá năng lực vào lớp 6 được tổ chức ngày 28/5 với sự tham gia của 1.697 thí sinh. Kết quả tuyển sinh cho thấy có 360 em đạt điểm chuẩn trở lên và trúng tuyển vào trường, tương ứng với chỉ tiêu được giao. Trong số này, 327 học sinh trúng tuyển vào các lớp tiếng Anh và 33 học sinh trúng tuyển vào lớp tiếng Pháp.

MINH HIỀN
 Từ khóa:
kết quảtrúng tuyểnTrường THCS Nguyễn Tri Phươngnăm học 2026-2027
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