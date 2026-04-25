Lưu ý khi đăng ký và chọn môn thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026

Thí sinh làm thủ tục dự thi trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025

Đăng ký chính xác, tránh sai sót

Từ ngày 24/4 đến 5/5, học sinh lớp 12 thực hiện đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT theo hình thức trực tuyến trên hệ thống quản lý thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Dù đã tổ chức cho học sinh đăng ký thử trước đó, các trường THPT vẫn tích cực hướng dẫn, hỗ trợ học sinh hoàn thành hồ sơ đăng ký dự thi.

Để việc đăng ký diễn ra thuận lợi, nhiều trường đã rà soát các trường hợp học sinh chưa có căn cước công dân, số điện thoại, email… và yêu cầu bổ sung kịp thời. Ông Lê Quang Hòa, Hiệu trưởng Trường THPT Gia Hội cho biết, trong đợt đăng ký thử, nhà trường đã hướng dẫn kỹ quy trình để học sinh làm quen với hệ thống. Khi đăng ký chính thức, việc hỗ trợ tiếp tục được duy trì nhằm hạn chế sai sót.

Tại Trường THPT Thừa Lưu, 465 học sinh lớp 12 được hướng dẫn đăng ký theo từng bước. Em Trần Lê Hoàng Anh, học sinh lớp 12C3, Trường THPT Thừa Lưu chia sẻ: “Dù đã đăng ký thử trước đó nhưng khi đăng ký chính thức em vẫn khá cẩn trọng. Em phải kiểm tra lại nhiều lần vì sợ sai sót sẽ ảnh hưởng đến việc dự thi sau này. Nhờ thầy cô hướng dẫn kỹ nên quá trình đăng ký của em diễn ra thuận lợi hơn”.

Theo ông Nguyễn Đình Tuấn, Hiệu trưởng nhà trường lưu ý, việc đăng ký hoàn toàn trên hệ thống đòi hỏi thí sinh phải cẩn trọng với các thông tin cá nhân và mã định danh. Chỉ cần một sai sót nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đến dữ liệu và các khâu xử lý sau này.

Trong quá trình đăng ký, thí sinh cần khai chính xác thông tin, kiểm tra kỹ trước khi xác nhận và hoàn tất trước 17 giờ ngày 5/5. Đồng thời, cần lưu giữ phiếu đăng ký để đối chiếu khi cần thiết. Tài khoản và mật khẩu đăng nhập hệ thống phải được bảo mật trong suốt quá trình từ đăng ký đến xem kết quả thi và xét công nhận tốt nghiệp.

Trước khi khai phiếu, thí sinh cần đọc kỹ hướng dẫn, chủ động trao đổi với giáo viên hoặc cán bộ phụ trách nếu có nội dung chưa rõ. Trường hợp phát hiện sai sót hoặc thất lạc giấy báo thi, thí sinh có thể mang phiếu đăng ký đến điểm thi trong buổi làm thủ tục để đề nghị điều chỉnh và làm thủ tục dự thi.

Chọn môn thi phù hợp năng lực và định hướng

Năm 2026, thí sinh dự thi 4 môn, gồm 2 môn bắt buộc là toán, ngữ văn và 2 môn tự chọn. Kết quả kỳ thi không chỉ dùng để xét tốt nghiệp mà còn là căn cứ quan trọng trong xét tuyển đại học.

Ông Lê Quang Hòa tư vấn, nguyên tắc đầu tiên là chọn môn phù hợp với năng lực và quá trình học tập trong suốt 3 năm THPT. Từ nền tảng đó, thí sinh nên ưu tiên những môn có thế mạnh để đạt điểm cao, đồng thời bảo đảm phù hợp với tổ hợp xét tuyển của ngành, trường đã định hướng.

Thực tế cho thấy, nhiều ngành sử dụng nhiều tổ hợp xét tuyển khác nhau. Vì vậy, ngoài hai môn bắt buộc, việc lựa chọn hai môn tự chọn có độ “phủ” rộng trong các tổ hợp sẽ giúp thí sinh có thêm lựa chọn khi đăng ký nguyện vọng.

Ông Nguyễn Đình Tuấn đưa ra lời khuyên, bên cạnh việc chọn môn mình học tốt, thí sinh cần tìm hiểu kỹ đề án tuyển sinh của các trường đại học, đặc biệt là các tổ hợp xét tuyển. Nên chọn những môn xuất hiện trong nhiều tổ hợp để tăng cơ hội xét tuyển, tránh lựa chọn dàn trải hoặc chỉ dựa vào cảm tính.

Theo quy định, tổ hợp xét tuyển đại học gồm 3 môn, trong đó có ít nhất một môn là toán hoặc ngữ văn. Vì vậy, đây vẫn là hai môn giữ vai trò quan trọng, vừa trong xét tốt nghiệp, vừa trong xét tuyển đại học.

Nguyễn Ngọc Minh Phương, học sinh lớp 12 Trường THPT Nguyễn Huệ cho biết, em lựa chọn các phương án xét tuyển như toán - văn - Anh hoặc văn - Anh - sử, ưu tiên những môn có thế mạnh và được nhiều trường sử dụng để tăng cơ hội xét tuyển.

Các chuyên gia giáo dục khuyến nghị, thí sinh không nên đăng ký môn tự chọn chỉ vì dễ học mà cần gắn với định hướng nghề nghiệp. Việc lựa chọn đúng ngay từ đầu sẽ giúp quá trình ôn tập của các em tập trung hơn, đồng thời mở rộng cơ hội trúng tuyển vào ngành học mong muốn.