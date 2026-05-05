Cân nhắc trước “giờ G” đổi nguyện vọng thi vào lớp 10

Thí sinh tham gia Kỳ thi tuyển sinh THPT năm 2025

Áp lực từ tỷ lệ chọi

Ngày 7/5, Sở Giáo dục và Đào tạo công bố số lượng đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào lớp 10 THPT công lập năm học 2026 - 2027. Ngoài Trường THPT chuyên Quốc Học - Huế, nhiều trường THPT ở khu vực trung tâm thành phố có số lượng đăng ký nguyện vọng 1 (NV1) cao hơn nhiều so với chỉ tiêu tuyển sinh.

Trường THPT Hai Bà Trưng có 704 chỉ tiêu nhưng có tới 1.755 học sinh đăng ký NV1. Trường THPT Nguyễn Huệ có 704 chỉ tiêu, nhận 1.439 hồ sơ NV1. Trong khi đó, Trường THPT Nguyễn Trường Tộ dù chỉ có 624 học sinh đăng ký NV1 cho 558 chỉ tiêu nhưng lại có tới 1.433 NV2 và 261 NV3. Trường THPT Cao Thắng cũng có số lượng đăng ký khá lớn với 927 NV1, 1.025 NV2 và 921 NV3 cho 598 chỉ tiêu.

Ngay sau khi dữ liệu được công bố, không khí trên các diễn đàn học sinh ở Huế trở nên sôi động. Nhiều em bắt đầu “cân đo” lại khả năng của mình trước khi quyết định có nên điều chỉnh nguyện vọng hay không. Kim Thư, học sinh lớp 9 chia sẻ, em đạt khoảng 7,75 điểm toán, 9 điểm tiếng Anh, 7,5 điểm văn và điểm học bạ THCS là 10 nhưng vẫn phân vân nên đặt nguyện vọng vào trường nào để an toàn.

Một học sinh khác băn khoăn giữa Trường THPT Nguyễn Huệ và Trường THPT Nguyễn Trường Tộ khi học lực khá ổn định nhưng chưa thực sự nổi bật. Có em lại lo lắng vì tiếng Anh và ngữ văn đều trên 8 điểm nhưng toán chỉ dao động 5 - 6 điểm nên không biết liệu có đủ khả năng cạnh tranh vào Trường THPT Hai Bà Trưng hay không.

Không ít học sinh ở các trường vùng ven cũng mang tâm lý e ngại khi phải cạnh tranh với học sinh ở khu vực trung tâm thành phố. Một học sinh Trường THCS Huỳnh Đình Túc (phường Kim Long) băn khoăn liệu mình có đủ khả năng “chọi” với học sinh các trường THCS ở trung tâm để vào các trường THPT Hai Bà Trưng hay Nguyễn Huệ… Những lo lắng ấy phản ánh tâm lý chung của học sinh lớp 9: Vừa muốn thử sức ở môi trường tốt, vừa sợ đánh mất cơ hội vào trường THPT công lập. Vì vậy, sự đồng hành, định hướng của phụ huynh trên cơ sở đánh giá đúng năng lực học tập của con được xem là yếu tố rất quan trọng trong giai đoạn này.

Chị Đoàn Thị Hương Trà (phường Thanh Thủy), có con học lớp 9 Trường THCS Nguyễn Chí Diểu cho biết, con tôi đăng ký NV1 vào Trường THPT Hai Bà Trưng, NV2 vào Trường THPT Nguyễn Trường Tộ và NV3 vào Trường THPT Cao Thắng. Gia đình tôi lựa chọn nguyện vọng cho con dựa trên đánh giá thực tế từ giáo viên và kết quả các đợt thi thử.

Chọn trường phù hợp

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm nay diễn ra trong bối cảnh số lượng học sinh tăng, mức độ cạnh tranh ở nhiều trường khá cao. Vì vậy, việc lựa chọn nguyện vọng đòi hỏi thí sinh phải có chiến lược rõ ràng, dựa trên năng lực, dữ liệu tuyển sinh và định hướng học tập lâu dài.

Theo các chuyên gia giáo dục, điểm chuẩn lớp 10 phụ thuộc vào nhiều yếu tố như độ khó đề thi, mặt bằng điểm và số lượng thí sinh đăng ký. Do đó, ngoài việc tham khảo điểm chuẩn các năm trước, thí sinh cần theo dõi biến động số lượng đăng ký và tự đánh giá năng lực thực tế của mình. Một “chiến lược” được nhiều giáo viên lưu ý là xây dựng “bậc thang nguyện vọng”. Trong đó, NV1 là chọn trường học sinh yêu thích, có thể cao hơn năng lực thực tế; NV2 là trường phù hợp nhất với khả năng; còn NV3 đóng vai trò dự phòng an toàn.

Ông Ngô Đắc Dũng, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Trường Tộ cho biết, năm nay, áp lực tuyển sinh vẫn khá lớn do xu hướng phụ huynh và học sinh tập trung vào các trường có truyền thống lâu năm ở khu vực trung tâm thành phố. Theo mặt bằng chung nhiều năm, điểm trung bình các môn để vào Trường THPT Hai Bà Trưng khoảng 8 điểm; Trường THPT Nguyễn Huệ khoảng 7,5 điểm; Trường THPT Nguyễn Trường Tộ khoảng 6,5 điểm…

Ông Dũng đưa ra lời khuyên, học sinh cần nhìn vào năng lực thực tế của bản thân để lựa chọn nguyện vọng phù hợp. Phụ huynh cũng cần đồng hành, định hướng cho con nhưng không nên tạo áp lực quá lớn. Việc đánh giá học lực học sinh ở bậc THCS cũng cần thực chất để tránh tình trạng đăng ký nguyện vọng vượt quá khả năng, dẫn đến tâm lý hụt hẫng sau kỳ thi.

Ông Lê Triều Sơn, Hiệu trưởng Trường THPT Hai Bà Trưng cho hay, năm nay, trường có số lượng đăng ký NV1 cao nhất thành phố nên tỷ lệ cạnh tranh khá lớn. Điều học sinh cần hiểu rõ là điểm chuẩn giữa các nguyện vọng không có sự chênh lệch. Các trường không hạ điểm để lấy NV2 hay NV3, học sinh chỉ được ưu tiên theo thứ tự xét tuyển nguyện vọng.

Một thực tế được nhiều giáo viên lưu ý là xu hướng tập trung đăng ký vào các trường tốp đầu khiến mức độ cạnh tranh tăng cao. Vì vậy, bên cạnh điểm chuẩn, phụ huynh và học sinh cũng nên cân nhắc các yếu tố như khoảng cách địa lý, điều kiện đi lại, môi trường học tập và khả năng thích nghi của học sinh.

Hiện nay, nhiều trường THPT đã chú trọng hơn đến giáo dục toàn diện, hoạt động ngoại khóa, định hướng nghề nghiệp và phát triển kỹ năng, ngoại ngữ cho học sinh. Vì thế, lựa chọn trường học không nên chỉ dựa vào “thương hiệu” hay điểm chuẩn, mà cần phù hợp với năng lực và định hướng phát triển của mỗi em. Khi cân bằng được giữa năng lực bản thân, điều kiện thực tế và môi trường học tập phù hợp, học sinh sẽ có thêm cơ hội bước vào bậc THPT với tâm thế tự tin hơn cho chặng đường học tập phía trước.