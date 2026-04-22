Tăng chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10

Học sinh lớp 9, Trường THCS Thủy Lương (phường Hương Thủy)

Theo quyết định của Chủ tịch UBND thành phố về giao chỉ tiêu phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm học 2026-2027, toàn thành phố có 40 trường tuyển sinh THPT (trong đó có 3 trường ngoài công lập) với tổng chỉ tiêu 17.579 học sinh lớp 10, tăng đáng kể so với những năm trước (chưa đến 14.000 chỉ tiêu).

Bên cạnh đó, các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên được giao tuyển sinh lớp 10 khoảng 1.520 chỉ tiêu.

Năm học này, toàn thành phố có 18.515 học sinh lớp 9, tăng 5.864 học sinh so với năm học 2024-2025, tạo áp lực lớn cho công tác tuyển sinh. Trước thực tế đó, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tham mưu UBND thành phố triển khai nhiều giải pháp về cơ sở vật chất và tổ chức dạy học nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh.

Cụ thể, ngành giáo dục phối hợp bố trí, tận dụng cơ sở vật chất dôi dư sau sắp xếp; hỗ trợ cải tạo, bổ sung phòng học, tạo điều kiện cho các trường THPT tuyển sinh và tổ chức dạy học. Sau kỳ tuyển sinh, việc rà soát, đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất tiếp tục được triển khai nhằm bảo đảm điều kiện dạy học ổn định, lâu dài.

Các trường THPT được yêu cầu chủ động phối hợp với địa phương trong việc rà soát, khai thác hiệu quả cơ sở vật chất; sắp xếp lại phòng chức năng, ưu tiên phòng học để tiếp nhận học sinh lớp 10, đồng thời đề xuất nhu cầu đầu tư, bảo đảm điều kiện dạy học trước mắt và lâu dài.

Đối với các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên, cần chủ động chuẩn bị cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, sẵn sàng tiếp nhận học sinh theo chỉ tiêu được giao.