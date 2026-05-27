Đề văn gần gũi, giàu cảm xúc

Thí sinh dự thi môn ngữ văn tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Trường Tộ

Thấp thỏm cùng con

Không chỉ là dấu mốc chuyển cấp của học sinh lớp 9, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm nay còn tạo nên áp lực lớn khi số lượng học sinh tăng mạnh hơn 5.000 em so với năm trước. Điều này khiến mức độ cạnh tranh, đặc biệt ở các trường tốp đầu và lớp chuyên, trở nên gay gắt hơn. Vì vậy, trước giờ bước vào phòng thi, sự hồi hộp hiện rõ trên gương mặt nhiều thí sinh.

Từ sáng sớm, tại các điểm thi, nhiều phụ huynh đã đưa con đến trường để các em có thêm thời gian ổn định tâm lý trước giờ làm bài. Nếu phía trong phòng thi là áp lực của sĩ tử thì ngoài cánh cổng trường, cha mẹ cũng mang theo nỗi hồi hộp, thấp thỏm dõi theo từng bước chân của con.

Đứng chờ con trước điểm thi Trường THPT Chuyên Quốc Học - Huế, chị Hoàng Thị Nữa, phụ huynh em Trần Hoàng Thiên Bình, học sinh Trường THCS Thị trấn Khe Tre (xã Khe Tre) cho biết, hai mẹ con đã xuống trung tâm thành phố từ hôm trước để thuê phòng nghỉ nhằm thuận tiện cho việc dự thi. Bình đăng ký thi vào chuyên Toán. Cháu học khá tốt và cũng tự tin, nhưng mấy hôm nay vẫn áp lực lắm, cứ lo không cạnh tranh được với các bạn ở trung tâm thành phố. Tối qua, cả hai mẹ con gần như thao thức suốt đêm vì hồi hộp.

Công tác tổ chức thi được thực hiện nghiêm túc

Có mặt tại điểm thi từ khá sớm, em Hà Thị Yến Nhi, học sinh Trường THCS Nguyễn Đăng Thịnh (phường Hương An), không giấu được sự lo lắng trước giờ vào phòng thi. Yến Nhi cho biết: “Em đã dành nhiều thời gian ôn tập, hệ thống lại kiến thức và luyện đề trong suốt thời gian qua nhưng vẫn cảm thấy áp lực trước mức độ cạnh tranh của kỳ thi năm nay. Em hy vọng sẽ hoàn thành tốt môn ngữ văn để có thêm tự tin cho những môn tiếp theo”.

Khơi gợi cảm xúc và tư duy của thí sinh

Sau khi kết thúc môn thi đầu tiên, ghi nhận tại hai điểm thi Trường THPT Nguyễn Trường Tộ và Trường THPT chuyên Quốc Học - Huế, nhiều thí sinh phấn khởi sau khi bước ra khỏi phòng thi. Nhận định chung của các thí sinh về đề thi môn văn năm nay phù hợp với kiến thức đã được học, nội dung đề gần gũi với học sinh, thời gian làm bài cũng vừa đủ. Phổ điểm dự báo sẽ rơi vào từ 6.25-7.25 điểm.

Là một trong những thí sinh rời phòng thi sớm tại điểm thi Trường THPT Chuyên Quốc Học - Huế, em Trần Minh Bảo, học sinh Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng (phường Phú Xuân) cho biết, khá hài lòng với bài làm của mình. “Em thấy đề thi năm nay dễ hiểu, gần gũi. Dù ngữ liệu bài thơ nằm ngoài sách giáo khoa và em chưa từng đọc trước đó nhưng nhờ vận dụng kiến thức đã học cùng khả năng cảm nhận, em vẫn hoàn thành bài thi khá tốt”.

Tuy nhiên, không phải thí sinh nào cũng cảm thấy dễ dàng với đề thi môn văn năm nay. Dù nội dung được đánh giá gần gũi, có tính gợi mở nhưng với nhiều em, việc diễn đạt suy nghĩ thành bài viết mạch lạc vẫn là một áp lực. Rời phòng thi với vẻ khá trầm ngâm, Hà Khánh Nhung, học sinh Trường THCS Hùng Vương (phường Thuận Hóa), cho biết bản thân chưa thực sự tự tin với bài làm của mình. “Đề thi khá gần gũi nhưng khi làm bài, em vẫn bị bí ý. Em cảm thấy hơi lo lắng sau môn thi sáng nay”, Khánh Nhung nói.

Thí sinh xem lại bài sau môn thi đầu tiên

Năm nay, đề thi môn ngữ văn vẫn giữ cấu trúc đề quen thuộc, bao gồm 2 phần đọc hiểu (4 điểm) và viết (6 điểm). Nhiều giáo viên đánh giá đề thi có tính thời sự và phù hợp với tinh thần đổi mới của Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Theo cô giáo Đậu Thị Thu Hiền, Tổ trưởng Tổ Ngữ văn, Trường THCS Chu Văn An (phường Vỹ Dạ), đề thi năm nay vẫn giữ cấu trúc ổn định, bám sát định hướng ôn tập và chương trình học. Tuy nhiên, đề vừa có độ mở và chiều sâu đúng “chất” Huế với văn phong nhẹ nhàng, giàu tình cảm nhưng vẫn đòi hỏi tư duy lập luận sắc bén.

Ngữ liệu phần đọc hiểu sử dụng tác phẩm ngoài sách giáo khoa “Nói với con về bà ngoại” của tác giả Tuyết Nga, qua đó góp phần hạn chế tình trạng học tủ, học vẹt. Ở phần đọc hiểu (4 điểm), các câu hỏi được xây dựng theo hướng phân hóa từ dễ đến khó khá khoa học, phù hợp với các cấp độ nhận thức và kỹ năng của học sinh.

Ở phần viết, câu nghị luận văn học (2 điểm) yêu cầu thí sinh viết đoạn văn khoảng 300 chữ phân tích tình cảm của người mẹ. Yêu cầu này khá phù hợp với dung lượng một đoạn văn, giúp học sinh tập trung khai thác chiều sâu của một khía cạnh nổi bật trong bài thơ thay vì phải phân tích dàn trải toàn bộ tác phẩm.

Ở câu nghị luận xã hội (4 điểm), đề cập đến vấn đề “thói quen trì hoãn” - một nội dung gần gũi, có ý nghĩa giáo dục đối với lứa tuổi học sinh trước ngưỡng cửa THPT. Việc đưa ra nhận định mang tính phản biện khi xem sự trì hoãn từ một “tật xấu” trở thành “bệnh” đã tạo điều kiện để học sinh phát huy tư duy độc lập, bày tỏ chính kiến cá nhân theo nhiều góc nhìn khác nhau, từ đồng tình, phản đối đến đồng tình một phần. Qua đó, thí sinh có cơ hội vận dụng lý lẽ, dẫn chứng và kỹ năng lập luận để làm rõ quan điểm của mình.

Kết thúc buổi thi đầu tiên, ở cả 48 điểm thi đều không vi phạm quy chế trường thi. Buổi chiều, thí sinh tiếp tục thi môn toán theo hình thức tự luận với thời gian 120 phút và môn ngoại ngữ với thời gian 60 phút theo hình thức trắc nghiệm.