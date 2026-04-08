Cạnh tranh trong kỳ thi lớp 10

Thí sinh tham gia Kỳ thi tuyển sinh THPT năm 2025

Tăng tốc học thi

Chuẩn bị cho kỳ thi vào lớp 10, từ sau Tết, Lê Nguyễn Bảo Ngọc, học sinh lớp 9, Trường THCS Thủy Lương (phường Hương Thủy) bắt đầu thiết lập cho mình lịch ôn tập gấp rút. Những ngày này, nhịp học của Ngọc gần như kín từ sáng đến tối, xen giữa các buổi học trên lớp là thời gian học thêm và tự ôn luyện tại nhà. Ngọc cho biết, em đã học xong chương trình trên lớp và đang bước vào giai đoạn luyện đề với cường độ cao. “Em đăng ký 3 nguyện vọng vào Trường THPT Phú Bài, Trường THPT Hương Thủy và Trường THPT Nguyễn Sinh Cung. Nghe nói số lượng học sinh dự thi năm nay tăng nhiều nên em khá lo, chỉ biết cố gắng học chắc để có cơ hội đậu”, Ngọc chia sẻ.

Không chỉ học sinh, phụ huynh cũng bước vào “cuộc đua” cùng con. Chị Nguyễn Thị Diễm Thúy, mẹ của Ngọc cho biết, qua các buổi họp, thông tin về mức độ cạnh tranh cao hơn khiến gia đình không khỏi sốt ruột. “Sinh hoạt trong nhà giờ gần như xoay theo lịch học của con. Giai đoạn ôn thi khá căng thẳng, cha mẹ chỉ biết đồng hành, động viên để con yên tâm học. Cũng may cháu có ý thức, chăm chỉ nên gia đình phần nào đỡ lo”, chị nói.

Nguyễn Phước Tường Khánh, học sinh lớp 9 Trường THCS Phú Bài cũng đang bước vào giai đoạn ôn luyện cao điểm cho kỳ thi. Ý thức rõ tầm quan trọng của “cột mốc” đầu đời, Khánh chủ động xây dựng kế hoạch học tập, tranh thủ từng khoảng thời gian trong ngày để củng cố kiến thức. Những buổi chiều sau giờ học, em lại tất bật đến các lớp học thêm, tối về tiếp tục ôn bài, giải đề đến khuya.

Chị Võ Thị Bích Lai, mẹ của Tường Khánh cho biết, tỷ lệ chọi năm nay cao nên cháu học gần như suốt ngày. Nhiều hôm trời nắng gắt, đi học về là cháu mệt rã rời. Thời tiết nắng nóng, cháu lại học hành căng thẳng nên tôi luôn chú ý chăm sóc ăn uống, đảm bảo dinh dưỡng.

Áp lực cạnh tranh

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm nay dự kiến diễn ra trong ba ngày 27, 28 và 29/5. Về cơ bản, phương thức tuyển sinh không có nhiều thay đổi so với các năm trước. Theo quy định, mỗi học sinh được đăng ký tối đa 3 nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên. Thí sinh có thể đăng ký dự tuyển vào các trường THPT công lập theo địa bàn xã, phường nơi đăng ký thường trú hoặc theo địa bàn nơi đang theo học lớp 9. Trường hợp hai địa bàn này không trùng nhau, học sinh được lựa chọn đăng ký theo một trong hai hoặc kết hợp cả hai, miễn phù hợp với số lượng nguyện vọng cho phép.

Năm học 2025 - 2026, toàn thành phố có 18.515 học sinh lớp 9, tăng 5.864 em so với năm học trước (năm học 2024 - 2025 có trên 12.000 thí sinh tham gia kỳ thi tuyển sinh THPT). Đến nay, thành phố chưa công bố chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2026 - 2027 nhưng các trường dự báo áp lực cạnh tranh vào lớp 10 sẽ tăng. Không chỉ là cuộc cạnh tranh về điểm số, đây còn là bài toán về phân luồng giáo dục, buộc một số học sinh và phụ huynh phải cân nhắc nhiều hướng đi, thay vì chỉ tập trung vào trường công lập như trước.

Theo ông Hoàng Quốc Toản, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Thủy Lương, áp lực kỳ thi năm nay tăng rõ rệt khi số lượng học sinh lớp 9 đông hơn. Riêng tại trường, số học sinh lớp 9 tăng từ 98 em năm trước lên 153 em năm nay.

Trước thực tế đó, nhà trường đã tổ chức dạy học 2 buổi/ngày dành cho học sinh lớp 9, tăng cường các môn toán, ngữ văn, tiếng Anh để củng cố kiến thức cho học sinh. Tuy nhiên, theo ông Toản, khó khăn lớn nhất vẫn là động lực học tập. Bên cạnh những em nỗ lực, vẫn còn không ít học sinh chưa thật sự quyết tâm, trong khi sự phối hợp từ gia đình chưa đồng đều.

Tại Trường THCS Hùng Vương, không khí chuẩn bị cho kỳ thi cũng trở nên khẩn trương. Bà Mai Thị Thúy, Hiệu trưởng Trường THCS Hùng Vương thông tin, để hỗ trợ học sinh, nhà trường đã tăng cường ôn tập theo hướng linh hoạt, kết hợp giữa giảng dạy và phụ đạo ngay trên lớp. Ngoài giờ chính khóa, trong giai đoạn nước rút, nhà trường sẽ tổ chức thêm các buổi ôn tập trái buổi để củng cố kiến thức, rèn kỹ năng làm bài cho học sinh.

Năm nay, bên cạnh hai môn toán và ngữ văn, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tiếp tục lựa chọn tiếng Anh là môn thi thứ 3 nhằm giữ tính ổn định của kỳ thi. Theo ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở GD&ĐT, quan điểm xuyên suốt trong công tác ra đề là bám sát chương trình sách giáo khoa, đảm bảo chuẩn kiến thức, kỹ năng của bậc THCS, đồng thời có tính phân hóa phù hợp. Nội dung đề thi tập trung chủ yếu ở chương trình lớp 8 và lớp 9, giúp đánh giá đúng năng lực học sinh. Tinh thần chung là kỳ thi không nhằm gây áp lực hay đánh đố, mà hướng đến việc khảo sát, phân loại để các em có nền tảng phù hợp khi bước vào bậc THPT.