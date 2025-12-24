  • Huế ngày nay Online
Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027: Môn thi thứ 3 là ngoại ngữ

HNN.VN - Ngày 12/1, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&DT) TP. Huế công bố môn thi thứ 3 trong Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông (THPT) công lập năm học 2026-2027.

 Thí sinh tham dự Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2025-2026

Theo đó, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT công lập trên địa bàn thành phố sẽ được tổ chức theo Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 30/2024/TT-BGDĐT ngày 30/12/2024 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT. Ngoài 2 môn thi bắt buộc là ngữ văn và toán, Sở GD&ĐT quyết định chọn môn thi thứ 3 là môn ngoại ngữ.

Cụ thể, thí sinh dự thi vào lớp 10 năm học 2026-2027 sẽ tham gia dự thi một trong các môn ngoại ngữ gồm: Tiếng Anh, tiếng Pháp hoặc tiếng Nhật, phù hợp với chương trình học và định hướng giảng dạy tại các cơ sở giáo dục.

Sở GD&ĐT yêu cầu các trường thông báo rộng rãi đến học sinh và cha mẹ học sinh để nắm bắt kịp thời thông tin, chủ động trong việc học tập và ôn luyện. Đồng thời, các nhà trường cần tổ chức dạy học đúng theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, bảo đảm chất lượng và hiệu quả giáo dục, đáp ứng yêu cầu của kỳ thi tuyển sinh trong giai đoạn thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Tại Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2025-2026, môn thi thứ 3 cũng là ngoại ngữ.

MINH HIỀN
