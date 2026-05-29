Giờ ôn tập của học sinh lớp 12/6 Trường THPT Cao Thắng

Đua với thời gian

5 giờ sáng, khi cả nhà vẫn còn đang say giấc, Nguyễn Hoàng Bảo Thi, học sinh lớp 12/6 Trường THPT Cao Thắng đã bắt đầu một ngày ôn thi mới. Với em, đây là khoảng thời gian đầu óc tỉnh táo và dễ tập trung nhất để hệ thống lại kiến thức các môn xã hội và xem lại công thức toán học. Trên bàn học là những tập đề thi dày cộm. Buổi trưa, Bảo Thi luyện đề và tự bấm giờ như một kỳ thi thật để tập cách phân bổ thời gian. Buổi chiều, em tiếp tục học thêm môn toán và tiếng Anh. Tối đến, em tham gia các nhóm học trực tuyến để nghe thầy cô sửa đề rồi tự học đến khoảng 23h30 mới nghỉ ngơi.

Đặt ra mục tiêu vào Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế ngành Ngôn ngữ Anh, Bảo Thi tập trung nhiều hơn cho việc luyện đề và rà soát lại những phần kiến thức còn chưa chắc. Em cũng tự chia thời gian ôn tập theo từng nhóm môn để tránh học dồn và quá tải. Bảo Thi chia sẻ: “Em cố gắng cân đối thời gian làm đề mỗi ngày, chẳng hạn hôm nay ôn toán và sử thì hôm sau sẽ chuyển sang văn và tiếng Anh. Cũng có lúc em cảm thấy mệt mỏi, áp lực vì guồng ôn tập kéo dài. Tuy nhiên, thay vì để bản thân trì trệ quá lâu, em chọn bắt đầu lại bằng môn học mình yêu thích để lấy tinh thần”.

Những ngày này, Nguyễn Thái Bảo, học sinh lớp 12B1 Trường THPT A Lưới gần như dành toàn bộ thời gian cho việc ôn thi tốt nghiệp THPT. Không đi học thêm, Thái Bảo chủ yếu tự học tại nhà sau giờ lên lớp, dành thời gian củng cố kiến thức và luyện đề mỗi ngày. Mỗi tối, em bắt đầu học từ khoảng 19h và cố gắng nghỉ ngơi trước nửa đêm để giữ sức khỏe. Sáng sớm, em dành thời gian xem lại bài, hệ thống dạng đề và lên kế hoạch học tập cho cả ngày.

Đăng ký xét tuyển đại học với tổ hợp toán - vật lý - hóa học, Thái Bảo khá tự tin với môn vật lý nên tập trung thêm vào các dạng bài khó, bài tập mô hình và thí nghiệm. Với môn toán và hóa học, em dành nhiều thời gian hơn để củng cố kiến thức nền và luyện đề. Bảo cho hay, những ngày cận kề kỳ thi, khối lượng học tập tăng lên nhưng em vẫn duy trì thời gian biểu ổn định để giữ sự tập trung và trạng thái học tập tốt nhất. Thầy cô hỗ trợ rất kỹ, từ hệ thống kiến thức, sửa đề đến hướng dẫn các dạng bài khó nên em có thêm động lực trong quá trình chuẩn bị cho kỳ thi.

Không khí “chạy đua” với thời gian đang hiện rõ trong các lớp học cuối cấp khi học sinh tận dụng từng ngày để hệ thống kiến thức trước kỳ thi. Đinh Trần Nam An, học sinh lớp 12/6 Trường THPT Hương Vinh chia sẻ: “Đây là dấu mốc quan trọng trước khi bước sang chặng đường mới nên chúng em càng phải quyết tâm hơn trong giai đoạn nước rút. Em mong mình đạt được số điểm như kỳ vọng để đậu vào ngành học và ngôi trường yêu thích”.

Đồng hành cùng học sinh

Theo cô giáo Nguyễn Thị Kim Quý, giáo viên chủ nhiệm lớp 12/6 Trường THPT Cao Thắng, giai đoạn “nước rút” trước kỳ thi tốt nghiệp THPT có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, bởi đây là thời điểm học sinh tăng tốc để hoàn thiện kiến thức, kỹ năng làm bài sau 12 năm học tập. Với các em học sinh, đây được xem là “thời điểm vàng”, mang tính quyết định cho kết quả của cả chặng đường học tập trước khi bước vào kỳ thi quan trọng nhất bậc phổ thông.

Để giúp học sinh ôn tập hiệu quả và đạt kết quả tốt nhất trong kỳ thi, nhà trường và các giáo viên đã phối hợp chặt chẽ, xây dựng kế hoạch ôn tập đồng bộ, khoa học và phù hợp với năng lực của từng học sinh. Ban giám hiệu và các tổ chuyên môn giữ vai trò định hướng, xây dựng chiến lược ôn tập tổng thể và tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh trong giai đoạn nước rút. Việc chuẩn bị được triển khai đồng bộ từ điều chỉnh kế hoạch dạy học, tổ chức thi thử đến xây dựng hệ thống đề ôn tập sát với cấu trúc đề thi tốt nghiệp THPT.

Nếu kế hoạch ôn tập của nhà trường được xem là phần khung thì cách giáo viên đồng hành cùng học sinh chính là yếu tố quyết định hiệu quả thực tế trong giai đoạn nước rút. Lúc này, giáo viên không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn trở thành chỗ dựa tinh thần, giúp học sinh ổn định tâm lý trước áp lực thi cử. Cô Quý cho rằng, khi thời gian chỉ còn tính bằng tuần, việc học dồn thêm quá nhiều kiến thức mới không còn hiệu quả. Thay vào đó, giáo viên tập trung tối đa vào việc phân tích và sửa chữa kỹ lưỡng các lỗi sai mà học sinh thường gặp trong quá trình làm đề. Việc rèn luyện “chiến thuật làm bài” trở thành ưu tiên hàng đầu trong các giờ học. Giáo viên cần hướng dẫn học sinh nguyên tắc quan trọng: Ưu tiên chiếm trọn điểm số ở các câu hỏi nhận biết và thông hiểu. Đồng thời, các kỹ năng bổ trợ, như phương pháp loại trừ, kỹ thuật ước lượng đáp án và quản lý thời gian phân bổ cho từng câu hỏi cũng được giáo viên rèn dũa liên tục, giúp học sinh tự tin và chủ động hơn khi bước vào phòng thi.

Tại Trường THPT A Lưới, cô giáo Hà Bảo Vy cho biết, công tác ôn tập cho kỳ thi tốt nghiệp năm nay được nhà trường triển khai từ sớm và xây dựng theo từng giai đoạn phù hợp với năng lực học sinh. Ngoài giờ học chính khóa, nhà trường tổ chức ôn tập trái buổi, phân nhóm học sinh để vừa củng cố kiến thức nền, vừa rèn kỹ năng làm bài cho các em. Giáo viên các bộ môn tập trung hệ thống hóa kiến thức trọng tâm, bám sát cấu trúc đề minh họa, tăng cường luyện đề và hướng dẫn học sinh phương pháp học hiệu quả. Nhà trường cũng thường xuyên theo dõi kết quả học tập để kịp thời hỗ trợ những học sinh còn hạn chế, tránh tình trạng hổng kiến thức hoặc quá áp lực trong giai đoạn cuối. Trong các buổi ôn tập, giáo viên luôn cố gắng tạo không khí học tập nhẹ nhàng, động viên học sinh giữ tâm lý ổn định, tránh học quá sức. Học sinh cũng được hướng dẫn cách phân bổ thời gian hợp lý, rèn kỹ năng làm bài và xử lý áp lực phòng thi.

Điều quan trọng nhất với học sinh lúc này là giữ sự bình tĩnh, tự tin và có kế hoạch học tập phù hợp. Các em không nên học dồn ép hay quá căng thẳng mà cần duy trì nhịp sinh hoạt điều độ, kết hợp học và nghỉ ngơi hợp lý để có trạng thái tốt nhất trước kỳ thi.