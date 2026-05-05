Thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học từ ngày 2/7

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành hướng dẫn tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng năm 2026. Theo đó, thí sinh thực hiện đăng ký nguyện vọng xét tuyển, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển trong thời gian quy định từ ngày 2/7 đến 17 giờ ngày 14/7.

Ngày 5/5, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, năm nay tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, thực hiện đăng ký xét tuyển hoàn toàn trực tuyến, đồng thời tăng cường yêu cầu về tính chủ động và trách nhiệm của thí sinh.

Tất cả thí sinh đều phải đăng ký xét tuyển trực tuyến trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia (đến thời điểm hiện tại). Toàn bộ nguyện vọng xét tuyển của thí sinh đều phải được đăng ký trên Hệ thống để xử lý chung.

Thí sinh được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng và sắp xếp theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp. Đối với các thí sinh đăng ký xét tuyển vào các ngành đào tạo giáo viên, các cơ sở đào tạo chỉ xét tuyển các nguyện vọng từ 1 đến 5. Thứ tự nguyện vọng có ý nghĩa quyết định đến kết quả trúng tuyển.

Bộ Giáo dục và Đào tạo lưu ý các mốc thời gian thí sinh cần biết: Thí sinh thực hiện đăng ký, điều chỉnh, bổ sung nguyện vọng từ ngày 2/7 đến 17 giờ ngày 14/7. Trong khoảng thời gian này, thí sinh được phép điều chỉnh, bổ sung nhiều lần.

Sau đó, từ ngày 15/7 đến 17 giờ ngày 21/7, thí sinh nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến theo số lượng nguyện vọng đã đăng ký.

Sau khi có kết quả trúng tuyển, tất cả thí sinh, kể cả thí sinh trúng tuyển thẳng, phải xác nhận nhập học trực tuyến trước 17 giờ ngày 21/8 nếu có nguyện vọng theo học. Đây là bước bắt buộc để hoàn tất quá trình trúng tuyển.

Những hàng cây cổ thụ trong khuôn viên các trường thành viên của Đại học Huế (ĐHH) như những "chứng nhân" của một hành trình kéo dài gần 70 năm. Ở đó, từng lớp sinh viên đã đi qua, từng thế hệ giảng viên đã gắn bó và từng bước chuyển mình của một đại học vùng âm thầm, góp phần định hình diện mạo giáo dục khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Kỳ tuyển sinh năm 2026 ghi nhận sự điều chỉnh đáng kể trong phương thức xét tuyển của nhiều trường đại học. Một số trường dừng hoặc điều chỉnh các tổ hợp xét tuyển quen thuộc, đồng thời bổ sung tổ hợp mới. Những thay đổi này đang tác động trực tiếp đến định hướng lựa chọn môn học của học sinh ở bậc trung học phổ thông (THPT).

