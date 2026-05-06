Thí sinh cần lưu ý

Tư vấn tuyển sinh của Khoa Kỹ thuật và Công nghệ - Đại học Huế

Do vậy, ngưỡng đầu vào (điểm sàn) cũng sẽ được áp dụng theo quy tắc quy đổi tương đương giữa các phương thức và tổ hợp xét tuyển. ĐHH xác định ngưỡng đầu vào theo nguyên tắc hài hòa giữa việc đảm bảo chất lượng và mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục đại học, phù hợp với các quy định của Bộ GD&ĐT.

Theo TS. Lê Văn Tường Lân, Trưởng ban Đào tạo và Công tác sinh viên ĐHH, thí sinh cần chú ý đối với các ngành đào tạo giáo viên, ngành thuộc lĩnh vực sức khỏe có cấp giấy phép hành nghề, và ngành thuộc lĩnh vực pháp luật, Đại học Huế tuân thủ ngưỡng đảm bảo chất lượng do Bộ GD&ĐT quy định. Với các ngành còn lại, Đại học Huế chủ động xác định điểm sàn trên cơ sở phân tích phổ điểm, mức độ cạnh tranh của từng ngành và yêu cầu đầu vào. Đồng thời, việc đa dạng hóa phương thức xét tuyển cũng giúp thí sinh có thêm cơ hội trúng tuyển phù hợp với năng lực.

Nguyên tắc chung trong xét tuyển của ĐHH là xét từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu. Khi xuất hiện tình huống đồng điểm, Đại học Huế sẽ áp dụng các tiêu chí phụ đã được công bố trước trong thông tin tuyển sinh, như: Điểm môn chính trong tổ hợp xét tuyển, điểm môn ngoại ngữ, kết quả học tập cấp THPT. Việc này nhằm lựa chọn đúng thí sinh có năng lực phù hợp nhất với ngành đào tạo, đồng thời đảm bảo tính minh bạch và công bằng.

Chẳng hạn, tiêu chí phụ của Trường Đại học Sư phạm, ĐHH: Điểm xét tuyển được lấy từ cao xuống cho đến hết chỉ tiêu của ngành. Điểm xét tuyển được lấy đến hai chữ số thập phân (đã làm tròn). Trường hợp nhiều thí sinh có cùng điểm xét ở cuối danh sách thì sử dụng tiêu chí phụ (theo thứ tự ưu tiên từ i đến vi):

i) Xét thí sinh có điểm cộng thấp hơn; ii) Xét theo thứ tự nguyện vọng từ cao xuống thấp (nguyện vọng cao hơn được ưu tiên); iii) Điểm trung bình chung lớp 12 (làm tròn đến hàng phần mười); iv) Điểm trung bình chung lớp 11 (làm tròn đến hàng phần mười); v) Điểm trung bình các môn lớp 10 (làm tròn đến hàng phần mười); vi) Học lực lớp 12 (nếu vẫn bằng nhau thì xét tiếp học lực lớp 11, lớp 10).

Điểm mới năm 2026 là ĐHH tiếp tục chuẩn hóa và quy đổi tương đương giữa các phương thức xét tuyển theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, nhằm giảm sự chênh lệch giữa điểm thi THPT, học bạ và các phương thức khác.

TS. Lê Văn Tường Lân cho biết thêm, cách tính điểm xét tuyển được thực hiện theo hướng thống nhất, minh bạch để đảm bảo công bằng. Những điều chỉnh này xuất phát từ yêu cầu của quy chế tuyển sinh mới và mục tiêu đảm bảo công bằng giữa các nhóm thí sinh, đồng thời nâng cao chất lượng đầu vào.

Theo khuyến nghị của ĐHH, thí sinh cần đọc kỹ thông tin tuyển sinh đã được đăng tải trên các kênh chính thống của trường/ngành mình đăng ký. Thí sinh cần đặc biệt lưu ý rằng điểm sàn không phải là điểm trúng tuyển. Việc vượt qua ngưỡng đầu vào chỉ là điều kiện cần để đăng ký xét tuyển, còn khả năng trúng tuyển phụ thuộc vào mức độ cạnh tranh của từng ngành.

Đối với các ngành có mức độ cạnh tranh cao tại ĐHH, tiêu chí phụ có thể đóng vai trò đặc biệt quan trọng và mang tính quyết định trong quá trình xét tuyển. Cụ thể, sau khi quy đổi điểm giữa các phương thức, nếu nhiều thí sinh có cùng mức điểm xét ở cuối danh sách mà không thể lấy hết do không đủ chỉ tiêu, thì sẽ sử dụng tiêu chí phụ.

Thí sinh cần lưu ý thêm các quy định của ĐHH về điểm cộng: việc khai báo và minh chứng được thực hiện trên hệ thống tại địa chỉ: dkxt.hueuni.edu.vn (không nộp bản giấy) và không phải nộp thêm bất kỳ lệ phí nào, đảm bảo công bằng cho tất cả thí sinh, kể cả thí sinh ở vùng sâu, vùng xa.