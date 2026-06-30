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Công bố điểm thi tốt nghiệp THPT: Huế có 6 môn vào tốp 10 toàn quốc

HNN.VN - Sáng 1/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) công bố kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Theo đó, TP. Huế tiếp tục khẳng định vị thế trong nhóm các địa phương có chất lượng giáo dục hàng đầu cả nước khi xếp thứ 8/34 tỉnh, thành phố về phổ điểm, tăng một bậc so với năm 2025.

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 Thí sinh tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Đáng chú ý, Huế có 6 môn nằm trong tốp 10 cả nước về điểm trung bình. Trong đó, hóa học và địa lý cùng xếp thứ 3, với điểm trung bình lần lượt 6,76 và 5,41; vật lý xếp thứ 8 (5,83 điểm); toán xếp thứ 9 (5,8 điểm); sinh học và tiếng Anh cùng xếp thứ 10, với điểm trung bình lần lượt 6,01 và 4,99. Riêng môn vật lý có 8 điểm 10, xếp thứ 9 toàn quốc về số lượng điểm 10.

Trong 12 môn thi được Bộ GD&ĐT công bố điểm trung bình toàn quốc, có 9 môn của TP. Huế đạt điểm trung bình cao hơn mức chung của cả nước, gồm: toán, vật lý, hóa học, sinh học, lịch sử, địa lý, ngữ văn, công nghệ công nghiệp và công nghệ nông nghiệp.

So với năm 2025, nhiều môn học của TP. Huế có sự cải thiện rõ rệt về điểm trung bình. Nổi bật là môn toán tăng 0,92 điểm, cao hơn mức trung bình toàn quốc 0,15 điểm. Bên cạnh đó, tiếng Pháp tăng 0,72 điểm, sinh học tăng 0,20 điểm, hóa học tăng 0,19 điểm và công nghệ công nghiệp tăng 0,97 điểm. Đặc biệt, môn tiếng Anh lần đầu tiên có điểm trung bình nằm trong tốp 10 địa phương cao nhất cả nước.

 Năm nay, điểm trung bình của học sinh TP. Huế tiếp tục tăng

Ngay sau khi có kết quả, từ ngày 1 đến hết ngày 5/7, thí sinh có nhu cầu được nộp đơn phúc khảo tại nơi đăng ký dự thi. Chậm nhất ngày 7/7, các đơn vị sẽ trả giấy chứng nhận kết quả thi và học bạ cho thí sinh.

Từ ngày 2/7 đến 17 giờ ngày 14/7, thí sinh thực hiện đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng trên hệ thống của Bộ GD&ĐT. Từ mùa tuyển sinh năm 2026, mỗi thí sinh được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng xét tuyển, thay cho quy định không giới hạn của các năm trước.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 diễn ra trong hai ngày 11 và 12/6. Thí sinh dự thi 2 môn bắt buộc là ngữ văn và toán, đồng thời lựa chọn 2 môn tự chọn trong các môn: vật lý, hóa học, sinh học, lịch sử, địa lý, giáo dục kinh tế và pháp luật, tin học, công nghệ và ngoại ngữ.

MINH HIỀN
 Từ khóa:
công bốđiểm thitốt nghiệpTHPT
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