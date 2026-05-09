Bố trí 37 điểm thi phục vụ Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

HNN.VN - UBND thành phố vừa ban hành kế hoạch tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 và xét công nhận tốt nghiệp THPT năm học 2025-2026, bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh.

Đảm bảo tổ chức an toàn, nghiêm túc các kỳ thi tuyển sinh và tốt nghiệp THPT năm 2026Lưu ý khi đăng ký và chọn môn thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026

 Thí sinh tham gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025

Kỳ thi diễn ra từ ngày 10-12/6. Thí sinh sẽ làm thủ tục dự thi vào chiều 10/6. Ngày 11/6 thi môn ngữ văn và toán; sáng 12/6 thi bài thi tự chọn.

Kỳ thi năm nay tại TP. Huế dự kiến có 13.630 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có 12.311 thí sinh giáo dục phổ thông, 1.119 thí sinh giáo dục thường xuyên và 200 thí sinh tự do.

Để phục vụ kỳ thi, thành phố dự kiến bố trí 37 điểm thi đặt tại các trường THPT và THCS trên địa bàn với khoảng 620 phòng thi.

Kỳ thi không chỉ nhằm xét công nhận tốt nghiệp THPT cho học sinh hoàn thành chương trình lớp 12 mà còn là căn cứ quan trọng để các trường đại học, cao đẳng sử dụng trong tuyển sinh. Vì vậy, công tác chuẩn bị được yêu cầu triển khai kỹ lưỡng ở tất cả các khâu.

Sở Giáo dục và Đào tạo được giao chủ trì công tác tổ chức kỳ thi. Bên cạnh đó, các sở, ban, ngành và địa phương sẽ phối hợp bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, thông tin liên lạc, điện, nước, y tế và vệ sinh an toàn thực phẩm trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi. Thành phố cũng tiếp tục triển khai chương trình “Tiếp sức mùa thi”, huy động các nguồn lực xã hội hỗ trợ thí sinh, nhất là học sinh ở vùng xa, hoàn cảnh khó khăn, góp phần giúp các em yên tâm bước vào kỳ thi quan trọng sắp tới.

MINH HIỀN
THÔNG TIN DOANH NGHIỆP:
Thông báo V/v mời tham gia sơ tuyển hạng mục: “Lựa chọn đơn vị khai thác vị trí/mặt bằng cung cấp dịch vụ vận tải hành khách bằng xe ô tô tại Cảng HKQT Phú Bài năm 2026”

Căn cứ Quyết định số 148/QĐ-CHKQTPB ngày 07/ 5/2025 của Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Phú Bài về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn, Hồ sơ mời sơ tuyển và Hồ sơ mời chào giá hạng mục: “Lựa chọn đơn vị khai thác vị trí/mặt bằng cung cấp dịch vụ vận tải hành khách bằng xe ô tô tại Cảng HKQT Phú Bài năm 2026”;

Khởi động cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026

Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 đã chính thức công bố mùa mới, với chủ đề “Miền hương sắc”, tiếp tục định hình chuẩn mực sắc đẹp Việt trong bối cảnh mới.

Ban hành Bộ tiêu chí Du lịch xanh

UBND thành phố vừa có quyết định về việc ban hành Bộ tiêu chí Du lịch xanh. Việc triển khai áp dụng bộ tiêu chí nhằm cụ thể hóa định hướng phát triển du lịch bền vững, thân thiện với môi trường và phù hợp với chiến lược tăng trưởng xanh quốc gia.

