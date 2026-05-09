Bố trí 37 điểm thi phục vụ Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Thí sinh tham gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025

Kỳ thi diễn ra từ ngày 10-12/6. Thí sinh sẽ làm thủ tục dự thi vào chiều 10/6. Ngày 11/6 thi môn ngữ văn và toán; sáng 12/6 thi bài thi tự chọn.

Kỳ thi năm nay tại TP. Huế dự kiến có 13.630 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có 12.311 thí sinh giáo dục phổ thông, 1.119 thí sinh giáo dục thường xuyên và 200 thí sinh tự do.

Để phục vụ kỳ thi, thành phố dự kiến bố trí 37 điểm thi đặt tại các trường THPT và THCS trên địa bàn với khoảng 620 phòng thi.

Kỳ thi không chỉ nhằm xét công nhận tốt nghiệp THPT cho học sinh hoàn thành chương trình lớp 12 mà còn là căn cứ quan trọng để các trường đại học, cao đẳng sử dụng trong tuyển sinh. Vì vậy, công tác chuẩn bị được yêu cầu triển khai kỹ lưỡng ở tất cả các khâu.

Sở Giáo dục và Đào tạo được giao chủ trì công tác tổ chức kỳ thi. Bên cạnh đó, các sở, ban, ngành và địa phương sẽ phối hợp bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, thông tin liên lạc, điện, nước, y tế và vệ sinh an toàn thực phẩm trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi. Thành phố cũng tiếp tục triển khai chương trình “Tiếp sức mùa thi”, huy động các nguồn lực xã hội hỗ trợ thí sinh, nhất là học sinh ở vùng xa, hoàn cảnh khó khăn, góp phần giúp các em yên tâm bước vào kỳ thi quan trọng sắp tới.