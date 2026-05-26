Chú trọng kỹ năng thực hành, tư duy logic khi ôn thi tin học, công nghệ

Học sinh lớp 12 tham gia kỳ thi thử tốt nghiệp THPT trên máy tính

Năm nay, Trường THPT Phú Bài có 22 học sinh đăng ký dự thi môn công nghệ định hướng công nghiệp, 1 học sinh đăng ký thi môn tin học. Trên cơ sở số lượng học sinh đăng ký, trường xây dựng kế hoạch ôn tập xuyên suốt từ học kỳ I đến trước thời điểm thi với thời lượng 2 tiết/tuần. Việc bố trí thời khóa biểu, phân công giáo viên ôn tập được thực hiện tương tự các môn học khác nên không ảnh hưởng đến kế hoạch dạy học chung.

Ông Hoàng Minh, Hiệu trưởng Trường THPT Phú Bài cho biết, dù số lượng học sinh đăng ký chưa nhiều nhưng nhà trường đã chủ động xây dựng kế hoạch ôn tập, tổ chức kiểm tra tập trung và đổi mới phương pháp dạy học để giúp học sinh làm quen với cấu trúc đề thi mới.

Theo các thầy, cô giáo, môn công nghệ có tính ứng dụng cao, gắn với thực tiễn đời sống và sản xuất nên học sinh cần nắm chắc bản chất kiến thức thay vì học thuộc máy móc. Bên cạnh lý thuyết, học sinh còn phải thực hành đúng quy trình kỹ thuật, rèn tính cẩn trọng và khả năng vận dụng kiến thức vào thực tế.

Thầy Nguyễn Lam, giáo viên môn công nghệ định hướng công nghiệp, Trường THPT Phú Bài lưu ý, học sinh cần tập trung vào các nội dung trọng tâm như bản vẽ kỹ thuật, hình chiếu, vật liệu cơ khí, điện 3 pha, điện tử tương tự, điện tử số và hệ thống điện trong gia đình.

Đánh giá về đề thi tốt nghiệp THPT môn tin học năm trước, cô Nguyễn Thị Ngọc Hà, giáo viên Trường THPT chuyên Quốc Học - Huế cho rằng, đề thi không chỉ kiểm tra khả năng ghi nhớ kiến thức mà tập trung nhiều vào đánh giá tư duy và năng lực giải quyết vấn đề của học sinh. Đề thi có tính phân hóa khá rõ với các nhóm câu hỏi từ nhận biết, thông hiểu đến vận dụng cao. Nội dung đề cũng bám sát Chương trình giáo dục phổ thông 2018 khi mở rộng sang nhiều lĩnh vực như cơ sở dữ liệu, mạng máy tính, hệ điều hành và đạo đức số, thay vì chỉ tập trung vào lập trình như trước đây. Nhiều câu hỏi được xây dựng theo các tình huống thực tiễn, đòi hỏi học sinh phải biết vận dụng kiến thức linh hoạt.

Để ôn tập hiệu quả, cô Ngọc Hà khuyên học sinh tập trung vào các chuyên đề trọng tâm như cơ sở dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, mạng và internet, kỹ thuật lập trình và thuật toán cùng các kiến thức về tin học ứng dụng và đạo đức số. Bên cạnh việc học lý thuyết, học sinh cần rèn luyện tư duy thuật toán, kỹ năng đọc mã giả, sơ đồ khối và khả năng phân tích chương trình.

Trong quá trình làm bài, thí sinh nên ưu tiên hoàn thành các câu hỏi dễ trước để dành thời gian cho phần vận dụng, đồng thời đọc kỹ đề để tránh nhầm lẫn giữa các thuật ngữ chuyên môn. Ngoài ra, cần rèn luyện kỹ năng phân tích thuật toán trên giấy thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào máy tính để tăng tốc độ làm bài. Tin học là môn học mang tính tư duy logic, vì vậy học sinh cần hiểu bản chất vấn đề và luôn đặt câu hỏi vì sao thuật toán lại cho ra kết quả đó.