Điểm đến đào tạo cử nhân Sư phạm Tiếng Pháp chất lượng và hội nhập

HNN.VN - Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, nhu cầu về nguồn nhân lực ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Pháp, vẫn giữ vai trò quan trọng trong mạng lưới giáo dục, văn hóa và hợp tác quốc tế của Việt Nam. Tại miền Trung, Khoa Tiếng Pháp – Tiếng Nga, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Huế là một trong những đơn vị đào tạo uy tín, cung cấp chương trình Cử nhân Sư phạm Tiếng Pháp đáp ứng đầy đủ yêu cầu đổi mới giáo dục và hội nhập toàn cầu.
 

Nền tảng vững chắc từ đội ngũ giảng viên chất lượng

Khoa Tiếng Pháp – Tiếng Nga được thành lập năm 2020 trên cơ sở sáp nhập hai khoa Tiếng Pháp và Tiếng Nga của Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế – đều là những đơn vị có bề dày đào tạo từ hơn 60 năm nay. Tính đến tháng 9/2025, khoa có 17 cán bộ, trong đó 16 giảng viên, gồm 5 tiến sĩ, 10 thạc sĩ và 1 nghiên cứu sinh đang học tiến sĩ ở nước ngoài. Phần lớn giảng viên được đào tạo tại Pháp, Bỉ và Nga, sở hữu chuyên môn vững vàng và kinh nghiệm giảng dạy phong phú.

Chương trình đào tạo Sư phạm Tiếng Pháp: Khoa học – hệ thống – hiện đại

Mã ngành, chỉ tiêu, phương thức và tổ hợp xét tuyển

 

Số tín chỉ: 141. Thời gian đào tạo: 4 năm.

Chương trình đào tạo được thiết kế theo hướng phát triển năng lực, giúp sinh viên trang bị đầy đủ:

*  Kiến thức nền tảng về khoa học xã hội – nhân văn

*  Kiến thức chuyên sâu về ngôn ngữ, văn hóa và phương pháp giảng dạy tiếng Pháp

*  Năng lực sư phạm, kỹ năng nghiệp vụ THPT – THCS – Tiểu học

* Tư duy phản biện, kỹ năng nghiên cứu khoa học và khả năng học tập suốt đời

Môi trường học tập sáng tạo, năng động và giàu tính quốc tế

Sinh viên được học tập trong môi trường giàu cảm hứng, thúc đẩy tính sáng tạo thông qua:

Kiến tập và thực tập sư phạm tại các trường uy tín ở Huế

*  Tiếp xúc với chuyên gia quốc tế, giảng viên tình nguyện từ Pháp

*  Tham dự hội thảo khoa học quốc tế, hoạt động giao lưu văn hoá Pháp ngữ

* Sinh hoạt câu lạc bộ, văn nghệ, thể thao, hoạt động xã hội, hiến máu, tình nguyện…

 

Cơ hội việc làm rộng mở sau tốt nghiệp

Cử nhân Sư phạm Tiếng Pháp có thể đảm nhiệm các vị trí:

*  Giáo viên tiếng Pháp tại THPT, THCS, Tiểu học

*  Giảng viên hoặc giáo viên thỉnh giảng tại các trung tâm ngoại ngữ

*  Dạy tiếng Pháp trực tuyến cho người học trong và ngoài nước

Ngoài lĩnh vực giáo dục, sinh viên tốt nghiệp còn dễ dàng chuyển hướng sang các vị trí trong doanh nghiệp và tổ chức quốc tế: hướng dẫn viên du lịch, lễ tân khách sạn, biên – phiên dịch, nhân viên văn phòng có yếu tố nước ngoài, hoặc làm việc cho các tổ chức Pháp ngữ, các dự án hợp tác quốc tế.

Học bổng và cơ hội du học

*  Học bổng khuyến học của nhà trường

*  Học bổng của Hội hữu nghị Pháp – Việt vùng Montpellier – Hérault

*  Học bổng Scraton dành cho nữ sinh học ngoại ngữ

*  Hỗ trợ từ AUF, OIF, Đại sứ quán Pháp, ADM Việt Nam, Phái đoàn Wallonie–Bruxelles…

Thông tin liên hệ:

Khoa Tiếng Pháp – Tiếng Nga

Phòng A104, Số điện thoại: 0914015155

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế

57 Nguyễn Khoa Chiêm, Phường An Cựu, Thành phố Huế, Việt Nam

Facebook: https://www.facebook.com/khoatiengphaptiengahufl

Website : www.huflis.edu.vn

