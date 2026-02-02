Bộ máy tinh gọn, sức mạnh lan tỏa từ cơ sở

Mặt trận Tổ quốc thành phố với vai trò cầu nối các mạnh thường quân trao quà Tết đến các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn

Lan tỏa sức mạnh đại đoàn kết

Sau sắp xếp, kiện toàn, bộ máy mặt trận và các đoàn thể được tinh gọn mạnh mẽ, giảm từ 21 phòng, ban xuống còn 9 phòng, ban chuyên môn; chức năng, nhiệm vụ được rà soát, phân định rõ, bảo đảm “một việc - một đầu mối”, hạn chế tối đa chồng chéo trong chỉ đạo, điều hành. Đây được xem là bước đột phá quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống mặt trận trong điều kiện mới.

Theo bà Nguyễn Thị Ái Vân, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, việc hợp nhất không chỉ nhằm tinh giản biên chế, giảm đầu mối tổ chức mà quan trọng hơn là đổi mới phương thức vận hành, phối hợp và tư duy hoạt động của Mặt trận và các tổ chức CT - XH.

Dấu ấn rõ nét nhất của mô hình hợp nhất được thể hiện trong những thời điểm khó khăn nhất của năm 2025, khi Huế liên tiếp chịu ảnh hưởng nặng nề của các đợt mưa lũ xảy ra cuối tháng 10 và đầu tháng 11/2025. Nhiều khu vực bị ngập sâu, chia cắt kéo dài; đời sống và sản xuất của Nhân dân gặp vô vàn khó khăn.

Trong bối cảnh đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã phát huy rõ vai trò trung tâm đoàn kết, điều phối, nhanh chóng phát động các đợt kêu gọi ủng hộ, huy động nguồn lực xã hội để hỗ trợ Nhân dân vùng thiên tai. Chỉ trong thời gian ngắn, Mặt trận thành phố đã vận động được hơn 175 tỷ đồng, cùng hàng chục nghìn suất quà, hơn 1.000 tấn nhu yếu phẩm từ hàng trăm cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài địa bàn.

Điểm nổi bật là toàn bộ quá trình tiếp nhận, phân bổ nguồn lực được thực hiện công khai, minh bạch, đúng đối tượng, đúng thời điểm. Hàng trăm nghìn hộ dân vùng ngập sâu, vùng bị chia cắt được hỗ trợ kịp thời; các gia đình có người chết, bị thương do thiên tai được thăm hỏi, động viên, chia sẻ khó khăn.

Ông Lê Quốc Khánh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đan Điền cho biết: “Sau khi hợp nhất, việc chỉ đạo, điều phối cứu trợ rất nhanh và thống nhất. Mặt trận và các đoàn thể không còn tình trạng “mạnh ai nấy làm” như trước, mà cùng vào cuộc ngay từ khâu tiếp nhận đến phân phối. Người dân thấy rõ sự công khai, minh bạch, nên niềm tin được củng cố rất rõ”.

Mặt trận thành phố còn phối hợp với các ngành, địa phương triển khai “Chiến dịch Quang Trung” nhằm sửa chữa 40 nhà, xây mới 5 nhà ở bị hư hỏng do thiên tai, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống, từng bước phục hồi sản xuất. Đây là minh chứng sinh động cho vai trò nòng cốt của mặt trận trong việc kết nối, huy động và điều phối các nguồn lực xã hội.

Tạo niềm tin từ cơ sở

Công tác chăm lo an sinh xã hội tiếp tục được xác định là trụ cột bền vững trong hoạt động của Mặt trận thành phố. Các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do MTTQ phát động và chủ trì tiếp tục lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.

Trong năm 2025, Quỹ “Vì người nghèo” thành phố Huế vận động được gần 20 tỷ đồng. Qua đó, đã hỗ trợ xây mới, sửa chữa hàng trăm ngôi nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo; trao hàng nghìn suất quà, học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Những kết quả thiết thực này góp phần kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn thành phố xuống còn 1,15%, cải thiện rõ rệt đời sống của nhiều hộ gia đình.

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc”, cùng các mô hình khu dân cư tự quản tiếp tục được triển khai sâu rộng, trở thành nền tảng quan trọng để tăng cường sự gắn kết trong cộng đồng, phát huy tinh thần tự quản, tự giám sát của Nhân dân.

“Từ thực tiễn hơn nửa năm vận hành mô hình hợp nhất, có thể khẳng định việc thống nhất MTTQ và các tổ chức CT - XH tại Huế là chủ trương đúng đắn, phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Hiệu quả không chỉ thể hiện ở bộ máy tinh gọn, điều hành thông suốt, mà quan trọng hơn là ở sự chuyển biến tích cực trong chất lượng hoạt động và niềm tin của Nhân dân. Nhân dân cảm nhận được sự gần gũi, hiệu quả và trách nhiệm của Mặt trận chính là thước đo thành công của mô hình mới”, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Thị Ái Vân nhấn mạnh.