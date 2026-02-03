Trường THPT Gia Hội - 60 năm bền bỉ gieo chữ

Trường THPT Gia Hội ra mắt tập san kỷ niệm 60 năm thành lập

Lưu giữ ký ức, kết nối thế hệ

Với ông Võ Văn Sương (phường Phú Xuân), Trường THPT Gia Hội không chỉ là nơi dạy chữ, mà còn lưu giữ ký ức và kết nối 3 thế hệ trong gia đình ông. Năm 1967, khi đất nước còn nhiều khó khăn, cậu học trò Võ Văn Sương bước vào Trường THPT Gia Hội với hành trang giản dị nhưng đầy khát vọng. Dưới sự dìu dắt của thầy cô, ông không chỉ tích lũy tri thức mà còn được rèn luyện kỷ luật, ý chí và niềm đam mê thể thao. Từ mái trường này, ông trưởng thành, trở thành vận động viên bóng chuyền xuất sắc, rồi công tác tại Trung tâm Thể dục Thể thao thành phố.

Gần 3 thập kỷ sau, con trai ông - anh Võ Văn Huy - tiếp nối truyền thống khi theo học Gia Hội niên khóa 1996 - 1999. Nhắc về ngôi trường xưa, anh Huy tự hào, chính ký ức về người cha từng học tập và rèn luyện ở Gia Hội đã thôi thúc tôi thi vào trường. Dòng chảy ấy được tiếp nối khi em Võ Trần Đông Nhi - con gái anh Võ Văn Huy - đang là học sinh lớp 11 của Trường THPT Gia Hội. Dù trúng tuyển vào một ngôi trường khác có chất lượng cao hơn nhưng gia đình anh Huy vẫn quyết định để con theo học Gia Hội. Với anh Huy, đây không chỉ là sự tiếp nối truyền thống, mà còn là niềm tin dành cho môi trường giáo dục nhân văn của ngôi trường này.

Những ngày này, Trường THPT Gia Hội rộn ràng trong không khí chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 60 năm thành lập. Từ sân trường đến các lớp học, niềm háo hức lan tỏa trong từng thế hệ thầy và trò. Hướng về mái trường gắn với quãng đời thanh xuân, các cựu học sinh trở lại với bao ký ức thân thương, chung tay góp sức cho ngày hội lớn.

Nhắc về những năm tháng gắn bó với Trường THPT Gia Hội, thầy Hoàng Như Dũ - Hiệu trưởng nhà trường giai đoạn 2006 - 2014, vẫn nhớ những buổi sáng thầy trò cùng nhau khiêng bàn ghế tránh nước lũ. Thời điểm ấy, Gia Hội đối diện nhiều khó khăn: Phòng học chật hẹp, cơ sở vật chất xuống cấp, sân trường thường xuyên ngập nước. Nhưng giữa muôn vàn thử thách, thầy trò vẫn đến trường với niềm tin giản dị: Còn sự yêu thương và nỗ lực, Gia Hội vẫn đứng vững.

Thầy Hoàng Như Dũ chia sẻ: “Từng viên gạch, từng lớp học được gây dựng từ sự tận tâm của thầy cô, sự đồng hành của phụ huynh và sự quan tâm của các cấp chính quyền. Gia Hội lớn lên từ sự sẻ chia, từ những tấm thiệp 20/11 còn thơm mùi giấy mới, từ ánh mắt tự hào của học trò mỗi mùa thi cử. Để rồi khi trường đạt chuẩn quốc gia, sân trường được mở rộng, học trò đạt nhiều thành tích… đó không chỉ là niềm vui riêng lẻ, mà là kết tinh của cả một tập thể bền bỉ đi qua thử thách”.

Mái trường giàu truyền thống

Ngược dòng thời gian về những năm 60 của thế kỷ XX, để đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh vùng ven, ngày 7/2/1966, Trường Trung học Gia Hội được thành lập. Trường tọa lạc trên khu đất rộng 12.000m² của ông Hoàng Mười (con trai Vua Dục Đức), nay là số 104 Nguyễn Chí Thanh, thành phố Huế. Năm học đầu tiên 1966 - 1967, trường có 12 lớp đệ nhất cấp (trung học cơ sở) với 450 học sinh và 14 cán bộ giáo viên, do thầy Hồ Đăng Hiếu làm Hiệu trưởng. Nét riêng của Trường Trung học Gia Hội là từ năm học 1967 - 1968, trường được chuyển đổi tên thành Trường Tổng hợp Gia Hội (trường tổng hợp đầu tiên ở miền Trung). Tại thời điểm ấy, đây là một mô hình giáo dục mới, vừa giảng dạy văn hóa phổ thông, vừa tổ chức hướng nghiệp dạy nghề và các hoạt động khải đạo (tư vấn tâm lý cho học sinh). Từ năm học 1975 - 1976, trường được đổi tên thành Trường phổ thông cấp 3 Gia Hội, bắt đầu thực hiện nền giáo dục xã hội chủ nghĩa. Từ năm học 1984 - 1985, trường đổi tên thành Trường phổ thông trung học Gia Hội.

Sau 60 năm, Trường THPT Gia Hội đã có bước chuyển mình mạnh mẽ. Quy mô trường lớp, số lượng học sinh và đội ngũ giáo viên không ngừng phát triển. Mái trường xưa, nay đã xây dựng dần khang trang, bề thế với 2 tòa nhà 4 tầng thuộc giai đoạn 1 của dự án xây mới gồm 16 phòng học, 4 phòng giáo viên khép kín, thư viện đạt chuẩn, 11 phòng thực hành. Nhà trường đang tiếp tục được đầu tư xây dựng các hạng mục phục vụ dạy và học, hướng tới môi trường giáo dục hiện đại.

Phong trào thi đua dạy tốt, học tốt được đẩy mạnh, nhà trường tiếp tục gặt hái được những thành tích ấn tượng. Nhiều năm liên tục, trường được công nhận Tập thể lao động xuất sắc và tên gọi THPT Gia Hội đã ghi dấu trong tiềm thức của nhiều thế hệ bằng chất lượng đào tạo, kết quả các kỳ thi học sinh giỏi, thi tốt nghiệp, thi đại học - cao đẳng… Với bề dày thành tích ấy, 60 năm qua, nhà trường vinh dự nhận được nhiều bằng khen, Cờ thi đua của UBND thành phố, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT). Đặc biệt, năm học 2025 - 2026, nhà trường được Bộ GD&ĐT và Chủ tịch UBND thành phố tặng bằng khen vì sự nghiệp giáo dục trong 60 năm qua.

Thầy giáo Lê Quang Hòa, Hiệu trưởng nhà trường nhấn mạnh, 60 năm là hành trình bền bỉ xây dựng và phát triển của một ngôi trường mang tên vùng đất Gia Hội. Kỷ niệm 60 năm cũng là khoảnh khắc để chúng tôi dừng lại nhìn rõ mình hơn, để suy ngẫm, thấu hiểu những trải nghiệm và đúc kết những bài học kinh nghiệm quý báu. Đó cũng là điểm tựa để các thế hệ hôm nay tiếp tục gìn giữ, phát huy truyền thống, nâng cao chất lượng giáo dục, xứng đáng với niềm tin yêu của Nhân dân và lãnh đạo các cấp, là nơi ươm mầm, đào tạo những tài năng trẻ của quê hương.