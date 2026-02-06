Trường THPT Gia Hội kỷ niệm 60 năm thành lập

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Thanh Bình tặng hoa chúc mừng Trường THPT Gia Hội

Ngày 7/2/1966, Trường Trung học Gia Hội được thành lập nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh vùng ven. Đến năm học 2001 - 2002, trường chính thức mang tên Trường THPT Gia Hội. Ra đời và trưởng thành trên vùng đất giàu truyền thống yêu nước, cách mạng và hiếu học, Trường THPT Gia Hội đã trở thành chiếc nôi văn hóa của địa phương, nơi ươm mầm tri thức, nuôi dưỡng ước mơ và chắp cánh cho nhiều thế hệ học sinh vững bước vào tương lai. Trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, các thế hệ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường đã không ngừng nỗ lực vượt qua khó khăn, từng bước khẳng định vị thế của một cơ sở giáo dục có uy tín.

Đến nay, sau 60 năm, Trường THPT Gia Hội có những bước chuyển mình mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực. Quy mô trường lớp, số lượng học sinh và đội ngũ giáo viên không ngừng phát triển. Cơ sở vật chất được đầu tư đồng bộ, làm thay đổi rõ nét diện mạo nhà trường.

Hiện giai đoạn 1 của dự án xây mới đã hoàn thành với 2 tòa nhà 4 tầng gồm 16 phòng học, 4 phòng giáo viên khép kín, thư viện đạt chuẩn và 11 phòng thực hành. Không gian sân trường, đường đi, bồn hoa, cây xanh được quy hoạch khoa học, hài hòa.

Trong giai đoạn 2026 - 2028, nhà trường tiếp tục được UBND thành phố đầu tư xây dựng mới dãy nhà hiệu bộ, khu nhà học tập và chức năng 4 tầng, nhà thi đấu đa năng, sân chơi bãi tập, đồng thời trang bị đồng bộ cơ sở vật chất, thiết bị dạy học theo hướng hiện đại.

Song song với đầu tư cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường không ngừng được củng cố và phát triển. Hiện nay, nhà trường có 100 cán bộ, giáo viên, nhân viên và người lao động; trên 60% giáo viên là lực lượng nòng cốt của ngành, có trình độ chuyên môn vững vàng, giàu tâm huyết. 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên đạt chuẩn trở lên, trong đó có 1 tiến sĩ và 24 thạc sĩ.

Trường THPT Gia Hội nhận Bằng khen của UBND thành phố

Phong trào thi đua dạy tốt - học tốt tiếp tục được đẩy mạnh, mang lại nhiều kết quả đáng ghi nhận. Tỷ lệ tốt nghiệp THPT hằng năm của trường luôn đạt trên 99,8%, nhiều năm đạt 100%. Trong 5 năm học gần đây, học sinh Trường THPT Gia Hội đạt 163 giải tại các kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 12 cấp tỉnh, trong đó có 3 giải bảng chuyên; 8 giải tại cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh cùng nhiều giải thưởng ở các sân chơi học thuật và văn hóa, thể thao khác.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Thanh Bình ghi nhận và đánh giá cao những kết quả Trường THPT Gia Hội đạt được trong suốt 60 năm qua, đồng thời mong muốn nhà trường tiếp tục phát huy vai trò trong đào tạo nguồn nhân lực cho địa phương. Nhấn mạnh giai đoạn tới có nhiều yêu cầu mới đặt ra khi các chủ trương, nghị quyết về đổi mới giáo dục đang được triển khai, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố đề nghị nhà trường cần giữ vững truyền thống, tăng cường đoàn kết, từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất. Bên cạnh đó, cần đổi mới tư duy quản lý, phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên để đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển, tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những đơn vị giáo dục có uy tín của thành phố.

Ghi nhận những đóng góp của nhà trường cho sự nghiệp giáo dục trong suốt 60 năm qua, dịp này, UBND thành phố tặng Bằng khen cho Trường THPT Gia Hội.