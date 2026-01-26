  • Huế ngày nay Online
Trường học sinh thái - gieo mầm lối sống xanh

HNN - Giải Nhất “Trường học sinh thái ASEAN Việt Nam” là sự ghi nhận cho một quá trình bền bỉ của Trường Tiểu học Lê Lợi (phường Thuận Hóa) trong việc đưa giáo dục môi trường trở thành một phần của học đường, nơi mỗi học sinh được hình thành ý thức xanh từ những hành động nhỏ nhất.

 Học sinh Trường Tiểu học Lê Lợi giới thiệu về môi trường xanh

Lan tỏa lối sống xanh

Mỗi ngày đến trường, Nguyễn Ngọc Kim Ngân, học sinh lớp 5/4 Trường Tiểu học Lê Lợi cùng các bạn chăm sóc cây xanh, hoa trong lớp học và khuôn viên trường. Trước giờ vào học hay tranh thủ giờ ra chơi, Ngân và các bạn phân công nhau luân phiên tưới cây, chăm sóc bồn hoa như một thói quen tự nhiên. Kim Ngân chia sẻ: “Chúng em hiểu rằng, chỉ cần mỗi học sinh giữ gìn vệ sinh, không xả rác bừa bãi, mang theo bình nước cá nhân, ăn sáng ở nhà nhằm hạn chế sử dụng đồ dùng một lần… thì lớp học sẽ xinh hơn và trường mình cũng đẹp hơn”.

Những năm qua, Trường Tiểu học Lê Lợi không ngừng nỗ lực đưa các tiêu chí “Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn” đi vào chiều sâu, gắn chặt với phong trào “Trường học sinh thái” bằng những hoạt động cụ thể và phù hợp với lứa tuổi học sinh tiểu học. Nhà trường tổ chức Ngày hội Môi trường, các hoạt động đổi rác lấy quà, trò chơi phân loại rác tái chế để học sinh được “học mà chơi - chơi mà học”. Cuộc thi vẽ tranh với chủ đề “Bảo vệ môi trường - Giảm rác thải nhựa”, phong trào làm túi giấy, sự ra đời của Câu lạc bộ Xanh cùng việc phát động hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần trong toàn trường đã tạo nên không khí thi đua sôi nổi, lan tỏa tinh thần sống xanh từ lớp học ra sân trường.

Trường Tiểu học Lê Lợi phối hợp với dự án “Chuyến đi của Rơm” tổ chức hoạt động “Cùng Rơm viết ước mơ”, giúp học sinh hiểu rõ hơn giá trị của tái chế và việc sử dụng các vật liệu thân thiện với môi trường. Nhà trường cũng chủ động liên hệ, phối hợp với Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội, Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế triển khai các chương trình giảm thiểu rác thải, giúp học sinh tiếp cận kiến thức khoa học một cách gần gũi.

Theo cô giáo Trần Thị Thanh Tâm, với học sinh tiểu học, việc tác động thường xuyên của thầy cô là rất quan trọng: “Học sinh chóng quên nên phải nhắc nhở hằng ngày. Ngoài các hoạt động phong trào, giáo viên còn lồng ghép giáo dục môi trường vào bài học để các em hiểu lợi ích của môi trường xanh - sạch - đẹp, đó là không khí trong lành, lớp học sạch sẽ. Từ đó, các em cũng tự nhiên hướng đến cái đẹp”.

Giải thưởng ASEAN

Cuối năm 2024, Trường Tiểu học Lê Lợi đoạt giải Nhất Giải thưởng “Trường học sinh thái ASEAN Việt Nam” ở hạng mục tiểu học. Đây là một hoạt động quan trọng trong khuôn khổ hợp tác ASEAN về môi trường nhằm tôn vinh, giới thiệu các mô hình trường học sinh thái, lan tỏa giải pháp bảo vệ môi trường trong học đường tại Việt Nam và kết nối với ASEAN. Với Trường Tiểu học Lê Lợi, danh hiệu này là kết quả của một lộ trình được xây dựng bài bản, kiên trì nhiều năm. Nhà trường thành lập Hội đồng sinh thái, khảo sát thực tế, triển khai kế hoạch dài hạn giai đoạn 2020 - 2025 với các chủ đề xuyên suốt.

Theo cô giáo Lê Thị Ly Na, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Lợi, xây dựng trường học sinh thái không chỉ là tạo dựng môi trường vật lý xanh, thân thiện mà còn chú trọng môi trường “phi vật lý” - mối quan hệ, cách ứng xử, tinh thần trách nhiệm của giáo viên và học sinh đối với môi trường. Giải thưởng “Trường học sinh thái” đánh giá suốt quá trình 2 năm trên nhiều phương diện: môi trường học tập, nhận thức, ứng xử của giáo viên và học sinh, cũng như tinh thần trách nhiệm đối với môi trường.

Một điểm nổi bật của mô hình trường học sinh thái tại Trường Tiểu học Lê Lợi là lấy học sinh làm trung tâm của mọi hoạt động. Thông qua các dự án môi trường, Câu lạc bộ “Môi trường xanh”, Bộ Quy tắc xanh trong trường học, học sinh được trực tiếp tham gia phân loại, “kiểm toán” rác thải, trồng và chăm sóc cây xanh, thực hành tiết kiệm điện, nước trong sinh hoạt hằng ngày. Từ những trải nghiệm ấy, học sinh không chỉ được trang bị kiến thức, kỹ năng mà còn từng bước hình thành ý thức và trách nhiệm với môi trường xung quanh. Nhiều em trở thành những “tuyên truyền viên nhí”, lan tỏa thói quen sống xanh tới gia đình và cộng đồng. Nhờ đó, không gian trường học ngày càng xanh mát, sạch đẹp, lượng rác thải giảm rõ rệt, góp phần khẳng định hiệu quả và tính bền vững của mô hình trường học sinh thái.

Bài, ảnh: MINH HIỀN
