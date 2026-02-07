Xả súng tại trường học của Canada, ít nhất tám người thiệt mạng

Vị trí hiện trường vụ xả súng tại Trường trung học Tumbler Ridge. (Nguồn: Mapbox)

Ngoài ra, hai người khác cũng được phát hiện tử vong tại một căn nhà được cho là có liên quan vụ việc nêu trên.

Theo Cảnh sát Hoàng gia Canada (RCMP), sau vụ xả súng tại Trường trung học Tumbler Ridge, hơn 25 người đã bị thương, trong đó có hai người đang trong tình trạng nguy kịch.

“Trong quá trình ứng phó ban đầu với vụ xả súng, cảnh sát đã tiến vào trường trung học để xác định mối đe dọa. Trong lúc tìm kiếm, cảnh sát phát hiện nhiều nạn nhân. Một đối tượng được cho là tay súng cũng được tìm thấy khi đã tử vong, với các dấu hiệu cho thấy vết thương do người này tự gây ra”, RCMP nêu trong thông cáo.

Cảnh sát cho rằng, hiện không còn nghi phạm và mối đe dọa nào khác đối với cộng đồng sau vụ xả súng này.

Các vụ xả súng trong trường học thường rất hiếm khi xảy ra tại Canada. Thị trấn Tumbler Ridge, với dân số khoảng 2.400 người, nằm cách thành phố Vancouver hơn 1.000km về phía bắc, gần biên giới với tỉnh Alberta.

https://nhandan.vn/xa-sung-tai-truong-hoc-cua-canada-it-nhat-tam-nguoi-thiet-mang-post942584.html