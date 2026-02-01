Trao 60 Giải thưởng Trường học sinh thái ASEAN Việt Nam năm 2025

Lễ trao Giải thưởng Trường học sinh thái ASEAN Việt Nam năm 2025 với chủ đề “Trường học không rác thải nhựa".

Sự kiện thu hút hơn 800 đại biểu trong nước và quốc tế tham dự trực tiếp, cùng khoảng 5.000 đại biểu, giáo viên, học sinh dự trực tuyến tại hơn 200 điểm cầu trên cả nước.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Công Thành khẳng định, Giải thưởng Trường học sinh thái ASEAN là sáng kiến quan trọng trong khuôn khổ hợp tác môi trường ASEAN, góp phần thúc đẩy giáo dục môi trường, xây dựng mô hình trường học xanh, bền vững trong hệ thống giáo dục quốc gia. Việc lựa chọn chủ đề “Trường học không rác thải nhựa” thể hiện tầm nhìn dài hạn, coi giáo dục và thay đổi hành vi của thế hệ trẻ là giải pháp căn cơ cho phát triển bền vững.

Theo Ban tổ chức, năm 2025 ghi nhận số lượng trường học tham gia tăng gấp 3,5 lần so với mùa giải trước, với gần 300 cơ sở giáo dục đăng ký dự thi. Qua quá trình xét chọn nghiêm túc, minh bạch, Ban tổ chức đã quyết định trao 60 giải thưởng cho các trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông, bao gồm các hạng mục: giải Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích và Sáng tạo.

Cụ thể, Giải Nhất được trao cho Trường Tiểu học Hà An (Quảng Ninh); Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tây Hà Nội (Hà Nội); Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông FPT Bắc Giang (Bắc Ninh). Bên cạnh đó, nhiều trường học ở các địa phương miền núi, vùng sâu, vùng xa, hải đảo và khu vực còn khó khăn cũng được vinh danh ở các hạng mục giải khác, cho thấy sự lan tỏa sâu rộng của mô hình Trường học sinh thái trên phạm vi cả nước.

Đánh giá cao vai trò của học sinh trong các hoạt động bảo vệ môi trường, Thứ trưởng Lê Công Thành nhấn mạnh, học sinh không chỉ là người tham gia mà còn là những “đại sứ môi trường”, góp phần lan tỏa các hành động giảm thiểu rác thải nhựa tới gia đình và cộng đồng, từ đó hình thành lối sống xanh ngay từ học đường.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Ngọc Thạch, Tổng Biên tập Báo Nông nghiệp và Môi trường cho biết, Giải thưởng không chỉ là hoạt động chuyên môn mà còn là bước đi chiến lược trong việc thúc đẩy giáo dục môi trường, góp phần hình thành tư duy, thái độ và hành vi sống xanh cho thế hệ trẻ.

Trong giai đoạn 2025-2028, Việt Nam đảm nhiệm vai trò chủ trì Nhóm công tác ASEAN về giáo dục môi trường, qua đó tiếp tục mở rộng hợp tác và lan tỏa các sáng kiến xanh trong khu vực.

Giải thưởng Trường học sinh thái ASEAN là hoạt động trong khuôn khổ Tổ chức các Quan chức cấp cao về môi trường ASEAN (ASOEN), được tổ chức luân phiên tại các quốc gia thành viên, nhằm tôn vinh các mô hình giáo dục môi trường tiêu biểu và thúc đẩy phát triển bền vững trong khu vực.

https://nhandan.vn/trao-60-giai-thuong-truong-hoc-sinh-thai-asean-viet-nam-nam-2025-post940383.html?zarsrc=31&utm_source=zalo&utm_medium=zalo&utm_campaign=zalo