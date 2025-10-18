Xây dựng trường học không rác thải nhựa

Hội thảo có sự tham dự của các trường học trên địa bàn thành phố

Hội thảo được tổ chức nhằm giới thiệu, hướng dẫn các nhà trường áp dụng Bộ tiêu chí Trường học sinh thái ASEAN vào hoạt động giảng dạy, quản lý và ngoại khóa. Sự kiện cũng là dịp để các trường đã triển khai mô hình, từng đạt Giải thưởng Trường học sinh thái ASEAN chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, giúp các giáo viên và cán bộ quản lý có thể hiểu rõ, vận dụng linh hoạt các tiêu chí vào thực tế trường học.

Theo ông Nguyễn Đỗ Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ NN&MT), ASEAN luôn hướng tới một tương lai bao trùm và bền vững, với phương châm “Một tầm nhìn, một bản sắc, một cộng đồng” và tôn chỉ “Hướng tới một tương lai ASEAN xanh, bền vững”, nơi mọi người cùng được hưởng hạnh phúc từ thiên nhiên trong lành.

“Trường học không chỉ là nơi dạy chữ, mà còn là nơi dạy cách sống xanh. Ở Việt Nam, tôi rất tự hào khi chứng kiến nhiều trường học đã tiên phong giảm nhựa, tái chế rác, tạo không gian học tập gần gũi với thiên nhiên. TP. Huế là điểm sáng của phong trào đô thị giảm nhựa”, ông Nguyễn Đỗ Anh Tuấn khẳng định.

Từ năm 2022, mô hình “Trường học giảm nhựa” do Na Uy tài trợ thông qua WWF-Việt Nam đã được triển khai rộng khắp TP. Huế, thu hút sự tham gia của 180 trường học với hơn 54.000 học sinh. Trong đó, 83 trường được chọn làm mô hình điểm, đã thu gom gần 30 tấn phế liệu, bao gồm hơn 5,5 tấn nhựa, góp phần giảm đáng kể lượng chất thải ra môi trường, đồng thời hình thành thói quen sống xanh trong thế hệ trẻ.

Đây chính là nền tảng thực tiễn quan trọng để Huế tiếp tục mở rộng mô hình “Trường học sinh thái ASEAN - Trường học không rác thải nhựa”, hướng tới mục tiêu giảm nhựa toàn diện, nâng cao chất lượng giáo dục môi trường và khẳng định vị thế là địa phương tiên phong về phát triển bền vững khu vực miền Trung.

Chiều cùng ngày, các đại biểu, khách mời, nhà trường đã đến tham quan thực tế tại Trường Tiểu học Lê Lợi (phường Thuận Hóa), mô hình tiêu biểu của phong trào Trường học không rác thải nhựa và trường danh hiệu cao nhất trong Giải thưởng Trường học sinh thái Việt Nam năm 2024.

Học sinh Trường Tiểu học Lê Lợi chăm sóc cây xanh trong trường học

Sau khi tham quan mô hình tại Trường Tiểu học Lê Lợi, các đại biểu lắng nghe kinh nghiệm xây dựng trường học giảm nhựa, đặc biệt là cách kết nối giữa nhà trường - học sinh - phụ huynh.

Để tạo môi trường xanh, không rác thải nhựa, Trường Tiểu học Lê Lợi xây dựng chương trình dựa trên 3 trụ cột chính: Giáo dục học sinh nhận thức - thái độ - hành vi tích cực với môi trường; xây dựng cộng đồng hành động xanh giữa giáo viên - học sinh - phụ huynh; lan tỏa mô hình “Không rác thải nhựa” đến cộng đồng và thành phố.

Theo GS.TS. Nguyễn Thị Kim Cúc, thành viên Hội đồng xét chọn Giải thưởng Trường học Sinh thái ASEAN Việt Nam, trong bối cảnh ô nhiễm nhựa ngày càng nghiêm trọng, mô hình Trường học sinh thái không chỉ là một danh hiệu, mà là nền tảng bền vững để chống rác thải nhựa, biến mỗi học sinh thành một đại sứ môi trường đích thực.

GS.TS. Nguyễn Thị Kim Cúc cho rằng, các phương pháp giáo dục môi trường có hiệu quả nhất đến từ những phương pháp mang tính trải nghiệm và can thiệp hành vi. Do đó, các trường học hãy tập trung vào việc tạo ra văn hóa không rác thải nhựa trong từng hoạt động, tận dụng khả năng tiếp thu và lan tỏa thay đổi của thế hệ trẻ nhằm cải thiện môi trường học tập, nâng cao sức khỏe và kết nối địa phương.