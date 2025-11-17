PGS.TS Trương Tấn Quân giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế

Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế nhận quyết định và hoa chúc mừng tại buổi lễ

Trước đó, ngày 27/10/2025, Hội đồng Đại học Huế đã ban hành Nghị quyết số 72/NQ-HĐĐH về việc công nhận Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Theo đó, PGS.TS Trương Tấn Quân - Giảng viên cao cấp, hiệu trưởng nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiếp tục giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, PGS.TS Trương Tấn Quân cảm ơn sự tín nhiệm của lãnh đạo Đại học Huế và tập thể cán bộ, giảng viên trong toàn trường. Đồng thời, cam kết tiếp tục phát huy thành quả đạt được, tập trung xây dựng đội ngũ quản lý, chuyên môn vững mạnh, nâng cao chất lượng đào tạo và đẩy mạnh khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế.

PGS.TS Trương Tấn Quân mong muốn sự đồng lòng, góp sức của tập thể nhà trường cũng như sự hỗ trợ của Đại học Huế, các cơ quan, đối tác để phát huy sức mạnh tập thể, khẳng định uy tín của nhà trường trong việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đưa Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế thuộc top đầu các trường kinh tế trong cả nước và khu vực.

Buổi lễ đánh dấu bước phát triển mới, khẳng định vai trò lãnh đạo và định hướng chiến lược của trường trong giai đoạn 2025 - 2030, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của Đại học Huế và ngành kinh tế cả nước.