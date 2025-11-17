  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Ba, 18/11/2025 12:26

PGS.TS Trương Tấn Quân giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế

HNN.VN - Sáng 18/11, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế tổ chức lễ công bố Nghị quyết của Hội đồng Đại học Huế công nhận Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ứng dụng công nghệ thông tin trong đào tạo đại họcPGS.TS. Đoàn Đức Lương giữ chức Hiệu trưởng Trường Đại học Luật, nhiệm kỳ 2025 - 2030PGS.TS. Trần Thanh Đức giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế nhận quyết định và hoa chúc mừng tại buổi lễ

Trước đó, ngày 27/10/2025, Hội đồng Đại học Huế đã ban hành Nghị quyết số 72/NQ-HĐĐH về việc công nhận Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Theo đó, PGS.TS Trương Tấn Quân - Giảng viên cao cấp, hiệu trưởng nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiếp tục giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, PGS.TS Trương Tấn Quân cảm ơn sự tín nhiệm của lãnh đạo Đại học Huế và tập thể cán bộ, giảng viên trong toàn trường. Đồng thời, cam kết tiếp tục phát huy thành quả đạt được, tập trung xây dựng đội ngũ quản lý, chuyên môn vững mạnh, nâng cao chất lượng đào tạo và đẩy mạnh khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế.

PGS.TS Trương Tấn Quân mong muốn sự đồng lòng, góp sức của tập thể nhà trường cũng như sự hỗ trợ của Đại học Huế, các cơ quan, đối tác để phát huy sức mạnh tập thể, khẳng định uy tín của nhà trường trong việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đưa Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế thuộc top đầu các trường kinh tế trong cả nước và khu vực.

Buổi lễ đánh dấu bước phát triển mới, khẳng định vai trò lãnh đạo và định hướng chiến lược của trường trong giai đoạn 2025 - 2030, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của Đại học Huế và ngành kinh tế cả nước.

Tin, ảnh: Phương Thảo
 Từ khóa:
Công bốquyết địnhcông nhậnhiệu trưởngTrường Đại họcKinh tếĐại học Huế
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Kích hoạt nội lực, tạo đà phục hồi kinh tế

Huế đang không chỉ khắc phục hậu quả thiên tai mà còn khởi động hành trình kích hoạt động lực tăng trưởng mới, hướng tới một nền kinh tế thích ứng, linh hoạt, lấy sáng tạo và nội lực làm nền tảng cho giai đoạn phát triển mới.

Kích hoạt nội lực, tạo đà phục hồi kinh tế

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top