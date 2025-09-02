  • Huế ngày nay Online
Mãn nhãn với Chương trình nghệ thuật “Giai điệu Tổ quốc” và pháo hoa tầm cao chào mừng Quốc khánh 2/9

HNN.VN - Nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, tối 2/9, tại Quảng trường Ngọ Môn, UBND TP. Huế tổ chức Chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “Giai điệu Tổ quốc”.

 Một tiết mục tại chương trình nghệ thuật 

Chương trình nghệ thuật diễn ra từ 20h, gồm nhiều tiết mục đặc sắc ca ngợi Đảng, Bác Hồ, đất nước và con người Việt Nam, góp phần tạo không khí hân hoan, trang trọng dịp Tết Độc lập. Chương trình do Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Cung đình Huế thực hiện.

Chương trình nghệ thuật “Giai điệu Tổ quốc” không chỉ trình diễn các tác phẩm âm nhạc, các điệu múa, vang vọng những vần thơ sâu lắng, mà còn là lời tri ân sâu sắc gửi tới các thế hệ đi trước đã hy sinh cho độc lập, tự do của Tổ quốc.

Trong thời lượng 90 phút, chương trình gồm 3 phần: “Giai điệu Tổ quốc”, “Viết tiếp câu chuyện hòa bình” và “Khát vọng vươn mình” đưa khán giả được trở về những thời khắc lịch sử hào hùng trong suốt chiều dài 80 năm gian khổ mà vinh quang của dân tộc ta bằng âm nhạc.

Từ “Đường chúng ta đi” của nhạc sĩ Huy Du đến “Bài ca thống nhất” do nhạc sĩ Võ Văn Di sáng tác, lần đầu tiên vang lên trên sóng Đài Tiếng nói Việt Nam vào đầu năm 1976 như tiếng reo ca của quân dân cả nước chung niềm vui đất nước thống nhất, non sông liền một dải.

Ca khúc “Giai điệu Tổ quốc” của Nhạc sĩ Trần Tiến gắn liền với công cuộc bảo vệ chủ quyền của đất nước trong từng chặng đường lịch sử. Những ngày tháng 9 lịch sử này, cả đất nước và TP. Huế kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Đó là dấu mốc lịch sử hào hùng của dân tộc, tiếp thêm động lực tinh thần để các thế hệ tiếp tục viết nên truyền thống vẻ vang của dân tộc ta.

“Nguyện là người Việt Nam” của nhạc sĩ Đoàn Minh Quân là một ca khúc thể hiện sâu sắc tình yêu và niềm tự hào dân tộc. Qua đó, gợi nhớ quá khứ hào hùng của dân tộc, chất chứa tinh thần kiên cường và lòng hy sinh sâu sắc.

“Viết tiếp câu chuyện hòa bình” là ca khúc gửi gắm thông điệp sâu sắc về khát vọng hòa bình, tinh thần đoàn kết và trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc gìn giữ những giá trị thiêng liêng mà cha ông đã đổ bao máu xương để bảo vệ. Bài hát như một lời nhắc nhở và cũng là một lời kêu gọi thế hệ hôm nay hãy không ngừng viết tiếp những trang sử hào hùng - nhưng bằng hành động xây dựng, phát triển và lan tỏa hòa bình.

“Về nghe em hát Cố đô” là một sáng tác của Tuấn Phương. Ca khúc mang đậm chất trữ tình, sâu lắng và chan chứa tình yêu quê hương, đặc biệt là với mảnh đất Cố đô Huế. Bằng những hình ảnh quen thuộc như Ngự Bình, Thiên Mụ, Hương Giang, Ngọ Môn…, lời ca vẽ nên một Huế cổ kính, dịu dàng và mộng mơ.

Và ca khúc “Khát vọng Huế bay lên” của nhạc sĩ Nguyễn Anh Trí do tốp ca nam nữ cùng nhóm múa Nhà hát nghệ thuật Truyền thống Cung đình Huế biểu diễn như khẳng định: Trải qua những chặng dài theo đất nước, cùng với cả đất nước, TP. Huế đã và đang vươn mình với những khát vọng phát triển như tên gọi của ca khúc "Khát vọng Huế bay lên".

Kết thúc chương trình nghệ thuật là màn pháo hoa tầm cao với 1.000 quả rực sáng Kỳ đài Huế, đem lại khoảnh khắc đáng nhớ cho hàng vạn khán giả.

Sau đây là một số hình ảnh chương trình nghệ thuật với chủ đề “Giai điệu Tổ quốc” do phóng viên Báo Huế ngày nay ghi lại:

 Đông đảo khán giả theo dõi chương trình nghệ thuật 
 Chương trình do Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đảm nhiệm 
 Các tiết mục được dàn dựng công phu trên sân khấu hiện đại trước Ngọ Môn
 Những lời ca gửi gắm một thông điệp sâu sắc về khát vọng hòa bình, tinh thần đoàn kết và trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc gìn giữ những giá trị thiêng liêng mà cha ông đã đổ máu để bảo vệ, gìn giữ

Chương trình nghệ thuật không chỉ trình diễn các tác phẩm âm nhạc, các điệu múa, vần thơ sâu lắng, mà còn là lời tri ân gửi tới các thế hệ đi trước đã hy sinh cho độc lập dân tộc, tự do của Tổ quốc 

Kết thúc chương trình nghệ thuật là màn pháo hoa tầm cao với 1.000 quả rực sáng Kỳ đài Huế, đem lại khoảnh khắc đáng nhớ cho hàng vạn khán giả 

 



