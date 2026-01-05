  • Huế ngày nay Online
Thứ Bảy, 10/01/2026

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế: Trao bằng cho 8 tân tiến sĩ và 175 tân thạc sĩ

HNN.VN - Sáng 10/1, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế tổ chức lễ tốt nghiệp và trao bằng cho tân tiến sĩ, thạc sĩ năm 2025.

Trao bằng tiến sĩ cho nghiên cứu sinh 

Trong đợt này, có 8 nghiên cứu sinh được công nhận học vị và trao bằng tiến sĩ; 175 học viên được công nhận tốt nghiệp và cấp bằng thạc sĩ. Xét kết quả học tập toàn khóa của học viên cao học, loại xuất sắc có 8 học viên (chiếm 4,57%), giỏi 141 học viên (chiếm 80,57%), khá 26 học viên (chiếm 14,86%). Về kết quả bảo vệ luận văn: Xuất sắc có 36 học viên (chiếm 20,57%), giỏi 134 học viên (chiếm 76,57%), khá có 5 học viên (chiếm 2,86%) và không có học viên loại trung bình.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS. Võ Thanh Tùng, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế nhấn mạnh, lễ trao bằng là dấu mốc quan trọng, ghi nhận kết quả quá trình học tập, nghiên cứu nghiêm túc, bền bỉ và đầy thử thách. Đối với mỗi học viên cao học và nghiên cứu sinh, tấm bằng thạc sĩ, tiến sĩ không chỉ là thành quả của tri thức, mà còn kết tinh của ý chí, khát vọng vươn lên và tinh thần dấn thân cho khoa học. Trong suốt chặng đường đào tạo, các học viên, nghiên cứu sinh đã vượt qua không ít khó khăn, áp lực công việc, thời gian, những đòi hỏi khắt khe về học thuật và nghiên cứu khoa học.

Tin, ảnh: Hoàng Triều
