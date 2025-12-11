Trao bằng cho 4 tân tiến sĩ, 70 thạc sĩ và 265 tân cử nhân

Trao bằng cử nhân cho sinh viên

Theo đó, nhà trường đã trao bằng cho 4 tân tiến sĩ, 70 tân thạc sĩ và 265 tân cử nhân. Trong đó, sinh viên xuất sắc toàn khóa học là 15 (5,66%), sinh viên giỏi toàn khóa học 57 (21,5%), còn lại sinh viên đạt loại khá.

Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế gửi lời chúc mừng đến các tân cử nhân, tân thạc sĩ và tân tiến sĩ. Đối với nhiều tân cử nhân, ngày hôm nay khép lại một chặng đường, đồng thời mở ra một hành trình mới, hành trình xây dựng sự nghiệp cho tương lai, hành trình sôi động, nhiều háo hức nhưng cũng nhiều thử thách.

Lãnh đạo nhà trường mong rằng, các sinh viên hãy luôn ghi nhớ, kiến thức, kỹ năng đã được trang bị trong chương trình đại học chỉ là là nền tảng, là điểm khởi dầu; học tập suốt đời mới là điều then chốt, là chìa khóa để tiến xa. Mong các sinh viên tiếp tục rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn; tiếp tục phát triển các kỹ năng sống như kỹ năng giao tiếp, tư duy phản biện, giải quyêt vấn đề, làm việc nhóm, kỹ năng lãnh đạo và năng lực quản lý cảm xúc nhằm có cuộc sống cân bằng hơn trong môi trường xã hội, công việc ngày càng nhiều biến động và áp lực.

Các sinh viên cũng cần chuẩn bị tâm thế sẵn sàng bước vào những lĩnh vực nghề nghiệp mang tính liên ngành, sử dụng ngoại ngữ như một công cụ giải quyết vấn dề chuyên môn, tự học và không ngại học những lĩnh vực mới để phát triển. Nhiều cựu sinh viên của trường hiện nay đều làm việc không chỉ trong lĩnh vực du lịch, truyền thông, giáo dục, hợp tác quốc tế mà còn ở nhiều lĩnh vực kinh tế, công nghệ.