Trường Đại học Nông Lâm gặp mặt và làm việc với Quỹ Những trái tim Huế

HNN.VN - Ngày 6/5, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế đã có buổi gặp mặt và làm việc với Quỹ Những trái tim Huế (H4HF) cùng đoàn sinh viên đến từ Trường Đại học Quốc gia Singapore.

Các bên ký kết hợp tác trong thời gian đến 

Tại buổi gặp mặt, các bên đã trao đổi về hoạt động hỗ trợ sinh viên, các chương trình thiện nguyện, hoạt động cộng đồng cũng như định hướng hợp tác trong thời gian tới. Đây cũng là dịp để sinh viên quốc tế tìm hiểu thêm về môi trường học tập, nghiên cứu khoa học và đời sống sinh viên tại nhà trường.

Nhà trường đánh giá cao những đóng góp ý nghĩa của Quỹ Những trái tim Huế trong việc đồng hành cùng học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn; đặc biệt trong thời gian qua, thông qua chương trình học bổng VESAF đã trao hàng trăm suất, mỗi suất trị giá 400USD. 

Thông qua các hoạt động giao lưu và kết nối quốc tế, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế tiếp tục mở rộng cơ hội học tập, trải nghiệm, phát triển kỹ năng và tăng cường hội nhập cho sinh viên. Đồng thời, nhà trường rà soát, bình chọn để đề xuất với Quỹ Những trái tim Huế trao học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, học lực tốt.

Hoàng Triều
