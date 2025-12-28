Đưa xe Toyota Yaris Cross Hybrid vào phục vụ đào tạo lái xe ô tô

Ký kết hợp tác giữa Trường Cao đẳng Huế và Toyota Huế

Toyota Yaris Cross Hybrid là mẫu xe được trang bị công nghệ Hybrid hiện đại thế hệ thứ 5 của hãng Toyota, tiết kiệm nhiên liệu, giảm phát thải ra môi trường và luôn bảo đảm khả năng vận hành ổn định, an toàn. Các tính năng vận hành hiện đại của xe tạo điều kiện thuận lợi để học viên tiếp cận, làm quen và thực hành trên phương tiện phù hợp với xu hướng sử dụng xe xanh, thân thiện với môi trường.

Thông qua việc tiếp nhận và sử dụng 5 xe Toyota Yaris Cross Hybrid, Trường Cao đẳng Huế từng bước nâng cao năng lực đào tạo thực hành, giúp học viên không chỉ nắm vững kỹ năng điều khiển phương tiện mà còn hiểu rõ nguyên lý vận hành của các dòng xe ứng dụng công nghệ mới. Qua đó, góp phần hình thành ý thức sử dụng phương tiện giao thông an toàn, tiết kiệm năng lượng và phù hợp với định hướng phát triển bền vững.

Trong bối cảnh giáo dục nghề nghiệp đang đẩy mạnh chuyển đổi số, điện hóa chuyển đổi xanh và đổi mới phương thức đào tạo, việc đưa các dòng xe Hybrid vào giảng dạy thể hiện sự chủ động, thích ứng của Trường Cao đẳng Huế trước yêu cầu phát triển bền vững của ngành giao thông vận tải và xã hội.

Hoạt động ký kết và bàn giao xe cũng thể hiện sự hợp tác chặt chẽ giữa Trường Cao đẳng Huế và Toyota Huế trong việc gắn kết đào tạo với thực tiễn, phát huy vai trò đồng hành của doanh nghiệp trong giáo dục nghề nghiệp. Sự đồng hành của doanh nghiệp thông qua việc hỗ trợ phương tiện đào tạo góp phần nâng cao tính thực hành, tính ứng dụng của chương trình đào tạo lái xe ô tô, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của người học và xã hội.

Việc đưa xe Toyota Yaris Cross Hybrid vào phục vụ đào tạo không chỉ đánh dấu bước đổi mới quan trọng trong công tác tổ chức giảng dạy thực hành lái xe mà còn là tiền đề để Trường Cao đẳng Huế tiếp tục mở rộng hợp tác với các doanh nghiệp, từng bước hiện đại hóa cơ sở vật chất, phương tiện đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.