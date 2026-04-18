Thu hút 21 đơn vị tuyển dụng, hơn 700 vị trí việc làm

Ngày hội thu hút doanh nghiệp và nhiều sinh viên tham gia

Đồng hành cùng nhà trường tại ngày hội năm nay có 21 đơn vị tuyển dụng với 717 vị trí việc làm và 156 vị trí thực tập. Chương trình năm nay thu hút hơn 1.000 lượt sinh viên tham gia phỏng vấn, tập trung vào đối tượng sinh viên năm thứ 3 và thứ 4 (năm 2026 dự kiến hơn 1.500 sinh viên thuộc 12 ngành đào tạo của trường sẽ tốt nghiệp).

Các hoạt động tư vấn và giới thiệu việc làm tại HUFLIS được duy trì xuyên suốt thông qua cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường và nhà tuyển dụng. Trường thực hiện vai trò kết nối trực tiếp các khoa chuyên môn với các nhà tuyển dụng tổ chức hội thảo tuyển dụng và tư vấn hướng nghiệp, tăng cường hợp tác đào tạo và giúp sinh viên tiếp cận thực tiễn nghề nghiệp.

HUFLIS là đầu mối tiếp nhận và chuyển tiếp các thông báo tuyển dụng đến sinh viên qua các kênh truyền thông chính thức, đảm bảo luồng thông tin liên tục giữa nhà tuyển dụng và ứng viên. Các hoạt động kết nối này góp phần hỗ trợ 15% sinh viên có việc làm trước khi tốt nghiệp và 73% có việc làm ngay sau khi tốt nghiệp, đưa tổng tỷ lệ sinh viên có việc làm sau 12 tháng tốt nghiệp đạt trên 95%.

Tại ngày hội, HUFLIS đã công bố quyết định cấp 21 suất học bổng dành cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vượt khó vươn lên trong học tập và rèn luyện, do các nhà tuyển dụng tham gia ngày hội tài trợ với tổng trị giá 45 triệu đồng.