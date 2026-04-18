  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Bảy, 18/04/2026 11:17
Ngày hội việc làm tại HUFLIS:

Thu hút 21 đơn vị tuyển dụng, hơn 700 vị trí việc làm

HNN.VN - Ngày 18/4, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế (HUFLIS) tổ chức “Ngày hội việc làm năm 2026”.

Ngày hội thu hút doanh nghiệp và nhiều sinh viên tham gia 

Đồng hành cùng nhà trường tại ngày hội năm nay có 21 đơn vị tuyển dụng với 717 vị trí việc làm và 156 vị trí thực tập. Chương trình năm nay thu hút hơn 1.000 lượt sinh viên tham gia phỏng vấn, tập trung vào đối tượng sinh viên năm thứ 3 và thứ 4 (năm 2026 dự kiến hơn 1.500 sinh viên thuộc 12 ngành đào tạo của trường sẽ tốt nghiệp). 

Các hoạt động tư vấn và giới thiệu việc làm tại HUFLIS được duy trì xuyên suốt thông qua cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường và nhà tuyển dụng. Trường thực hiện vai trò kết nối trực tiếp các khoa chuyên môn với các nhà tuyển dụng tổ chức hội thảo tuyển dụng và tư vấn hướng nghiệp, tăng cường hợp tác đào tạo và giúp sinh viên tiếp cận thực tiễn nghề nghiệp.

HUFLIS là đầu mối tiếp nhận và chuyển tiếp các thông báo tuyển dụng đến sinh viên qua các kênh truyền thông chính thức, đảm bảo luồng thông tin liên tục giữa nhà tuyển dụng và ứng viên. Các hoạt động kết nối này góp phần hỗ trợ 15% sinh viên có việc làm trước khi tốt nghiệp và 73% có việc làm ngay sau khi tốt nghiệp, đưa tổng tỷ lệ sinh viên có việc làm sau 12 tháng tốt nghiệp đạt trên 95%.

Tại ngày hội, HUFLIS đã công bố quyết định cấp 21 suất học bổng dành cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vượt khó vươn lên trong học tập và rèn luyện, do các nhà tuyển dụng tham gia ngày hội tài trợ với tổng trị giá 45 triệu đồng.

Tin, ảnh: Hoàng Triều
 Từ khóa:
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Người khuyết tật và bài toán việc làm

Dù được đào tạo nghề và từng bước nâng cao kỹ năng, nhiều người khuyết tật tại Huế vẫn gặp khó trong việc tiếp cận việc làm. Thực tế này cho thấy, dạy nghề thôi là chưa đủ, điều cần thiết hơn là mở rộng kết nối, tháo gỡ rào cản để họ thực sự có cơ hội bước ra thị trường lao động.

Lan tỏa “Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam”

Sáng 16/4, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế tổ chức chuỗi hoạt động hưởng ứng “Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam” lần thứ 5 năm 2026, thu hút đông đảo cán bộ, giảng viên và học sinh, sinh viên tham gia.

Quan tâm đào tạo nhân lực cho ngành quản lý đất đai

Trong bối cảnh đô thị hóa nhanh và thị trường bất động sản ngày càng minh bạch, chuyên nghiệp, ngành quản lý đất đai và bất động sản đang trở thành lựa chọn hấp dẫn với nhiều học sinh. Không chỉ “khát” nhân lực, lĩnh vực này còn đòi hỏi người học phải hội tụ tư duy pháp lý vững vàng lẫn kỹ năng công nghệ hiện đại để có thể “thực chiến” ngay khi ra trường.

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Hoàng Đăng Khoa

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top