  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Bảy, 21/03/2026 10:09

Trường Đại học Khoa học: Sôi nổi ngày hội chào mừng ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

HNN.VN - Sáng 21/3, Trường Đại học (ĐH) Khoa học, ĐH Huế tổ chức ngày hội "Chào mừng 95 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2026)".

 Cuộc thi kéo co diễn ra trong ngày hội

Ngày hội diễn ra với nhiều hoạt động sôi nổi, mang đậm màu sắc tuổi trẻ, hướng đến việc tạo không gian giao lưu, kết nối và phát huy tinh thần năng động của sinh viên như: chung kết giải bóng đá truyền thống của trường (nội dung bóng đá nam và bóng đá nữ), trò chơi lớn, Đại hội thể dục thể thao toàn trường, các hoạt động sinh hoạt gian hàng, giao lưu văn hóa, văn nghệ... Điểm nhấn của sự kiện là vòng chung kết cuộc thi “HUSC’s Miss & Mister 2026” sẽ diễn ra vào lúc 18 giờ cùng ngày, hứa hẹn thu hút sự quan tâm của đông đảo sinh viên và khán giả.

Thông qua chuỗi hoạt động, chương trình nhằm tạo dựng môi trường học tập, rèn luyện toàn diện, khuyến khích sinh viên phát triển cả về tri thức, kỹ năng và phẩm chất. Các hoạt động trong khuôn khổ Ngày hội được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao đời sống tinh thần, tăng cường sự gắn kết trong cộng đồng sinh viên.

Theo TS. Phan Tuấn Anh, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học, ĐH Huế, Ngày hội được tổ chức nhằm tạo sân chơi lành mạnh, góp phần xây dựng môi trường học tập và rèn luyện năng động, hiệu quả cho sinh viên. Đây cũng là dịp để tuổi trẻ nhà trường ôn lại truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, đồng thời hướng đến các cột mốc quan trọng như 50 năm truyền thống Trường Đại học Tổng hợp Huế và 70 năm xây dựng, phát triển của Trường ĐH Khoa học, ĐH Huế, qua đó góp phần giáo dục truyền thống, khơi dậy niềm tự hào và trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Sự kiện đồng thời được kỳ vọng sẽ trở thành điểm nhấn nổi bật trong chuỗi hoạt động tháng Thanh niên năm 2026 tại Đại học Huế.

Tin, ảnh: ĐĂNG TRÌNH
 Từ khóa:
đại học khoa họcsinh viênthanh niênTP. Huếđại học Huế
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top