Thêm ngành đào tạo mới về công nghệ

Thiết bị, công nghệ đào tạo hiện đại tại Khoa Kỹ thuật và Công nghệ - Đại học Huế

Đáp ứng yêu cầu mới

PGS.TS. Nguyễn Quang Lịch, Khoa trưởng Khoa Kỹ thuật và Công nghệ - Đại học Huế cho biết: “Thị trường hiện nay thiếu hụt trầm trọng các kỹ sư không chỉ giỏi lập trình mà còn am hiểu sâu về kiến trúc máy tính, hệ thống nhúng, trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu. Vì vậy, việc mở ngành mới là yêu cầu tất yếu để lấp đầy khoảng trống này”.

Về tuyển sinh năm 2026, Khoa Kỹ thuật và Công nghệ - Đại học Huế cơ bản giữ ổn định các tổ hợp xét tuyển truyền thống, tập trung vào các môn học cốt lõi, như: toán, vật lý, hóa học, tiếng Anh và công nghệ công nghiệp. Khoa tiếp tục duy trì 5 phương thức xét tuyển đa dạng nhằm mở rộng cơ hội cho thí sinh, gồm: Xét tuyển thẳng; sử dụng kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT); sử dụng kết quả học bạ; xét tuyển kết hợp giữa điểm thi tốt nghiệp THPT hoặc học bạ với chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế; sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực năm 2026 của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Điểm mới quan trọng cần đặc biệt lưu ý là cách tính điểm ở phương thức xét học bạ. Theo đó, điểm các môn trong tổ hợp xét tuyển sẽ được tính dựa trên điểm trung bình chung cả năm của ba lớp 10, 11 và 12. Đồng thời, thí sinh phải đạt tổng điểm ba môn thi trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 theo tổ hợp xét tuyển tối thiểu 15,00 điểm trên thang điểm 30. Các mức điểm cộng cũng được điều chỉnh để bảo đảm tuân thủ nghiêm ngặt Quy chế tuyển sinh mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Định hướng nghề phù hợp năng lực

Theo PGS.TS. Nguyễn Quang Lịch, trong bối cảnh Quy chế tuyển sinh năm 2026 có nhiều thay đổi, Khoa Kỹ thuật và Công nghệ - Đại học Huế đã chủ động điều chỉnh kế hoạch nhằm bảo đảm bám sát chương trình Giáo dục phổ thông 2018.

Cụ thể, đối với nhóm thí sinh có tổng điểm ba môn thi tốt nghiệp THPT đạt mức tối thiểu 15,00 điểm, khoa sẽ tư vấn định hướng vào các ngành đào tạo thiên về ứng dụng và thực hành cao, như kỹ thuật xây dựng, kỹ thuật điện. Với nhóm thí sinh khá - giỏi, có năng lực nổi trội về tư duy logic và toán học, khoa định hướng vào các ngành mũi nhọn, như: Công nghệ thiết kế vi mạch, Trí tuệ nhân tạo, Tự động hóa, Công nghệ ô tô và Kỹ thuật máy tính.

Đáng chú ý, Khoa tiếp tục sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh như một công cụ tuyển chọn quan trọng. Song song, khoa bổ sung chính sách cộng điểm ưu tiên cho thí sinh đoạt giải tại các cuộc thi sáng tạo robot, tin học trẻ hoặc các cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cấp tỉnh, thành phố trở lên. Đối với các chương trình cử nhân, kỹ sư và kỹ sư tài năng, quy trình tuyển chọn còn bao gồm vòng phỏng vấn, thực hành. Tại đây, thí sinh được đánh giá trực tiếp khả năng thao tác kỹ thuật, tư duy thuật toán và xử lý các tình huống thực tế, bảo đảm lựa chọn đúng những nhân tố có tiềm năng phát triển vượt trội.

Ngày hội STEM được khoa phối hợp cùng các trường THPT tổ chức nhằm tạo sân chơi công nghệ, khơi dậy niềm đam mê sáng tạo và rèn luyện kỹ năng thực hành cho học sinh. Các hoạt động trải nghiệm, thi thiết kế robot, lập trình điều khiển tự động hay mô phỏng hệ thống thông minh giúp học sinh tiếp cận sớm với môi trường kỹ thuật chuyên sâu.