Hơn 2.500 thí sinh tham dự vòng sơ loại Cuộc thi Hue-ICT Challenge năm 2026

Cán bộ coi thi theo dõi phần thi của các thí sinh

Hue-ICT Challenge là cuộc thi thường niên, được tổ chức lần đầu vào năm 2022. Cuộc thi nhằm động viên phong trào học tập, tự nghiên cứu sáng tạo, nâng cao kỹ năng làm việc tập thể, hội nhập các tiêu chuẩn quốc tế của học sinh các trường trung học; hướng nghiệp cho học sinh lựa chọn ngành công nghệ thông tin (CNTT) để phát triển nghề nghiệp cho bản thân, đáp ứng nhu cầu thị trường nhân lực ngành CNTT tại Huế, miền Trung - Tây Nguyên nói riêng và cả nước nói chung; đồng thời tạo ra môi trường nhằm thúc đẩy các hoạt động sáng tạo, đam mê nghiên cứu về lĩnh vực CNTT và truyền thông của sinh viên các trường cao đẳng, đại học trên địa bàn thành phố Huế và các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Năm nay, vòng sơ loại của cuộc thi diễn ra với sự góp mặt của 2.503 thí sinh đến từ 631 trường THCS, THPT thuộc 34 tỉnh, thành phố trên cả nước tham gia tranh tài. Các thí sinh được chia thành ba bảng đấu: PRO CHALLENGE với 714 thí sinh; NAÏ CHALLENGE với 865 thí sinh và JUNIOR CHALLENGE với 924 thí sinh. Trong thời gian 3 giờ đồng hồ, các thí sinh sẽ đồng loạt tham gia dự thi tại các phòng máy tính của các trường trung học dưới sự giám sát của hệ thống camera và đội ngũ cán bộ giáo viên coi thi.

Trong suốt quá trình diễn ra kỳ thi, Ban tổ chức sẽ triển khai hệ thống chấm bài tự động kết hợp với đội ngũ cán bộ giám sát tại các phòng thi để theo dõi và rà soát bài làm của thí sinh. Đồng thời, hệ thống kiểm tra trùng lặp mã nguồn cũng được sử dụng nhằm phát hiện các trường hợp sao chép bài hoặc sử dụng công cụ trí tuệ nhân tạo hỗ trợ.

Đối với những bài thi có mức độ trùng lặp mã nguồn từ 90% trở lên, Ban tổ chức sẽ xem xét dấu hiệu sao chép. Nếu xác định có hành vi sao chép bài thi, bài làm đó sẽ bị coi là vi phạm quy chế và không được công nhận điểm. Những thí sinh lọt vào vòng chung kết sẽ dự thi trực tiếp tại Trường ĐH Khoa học, ĐH Huế vào ngày 29/3 sắp tới.