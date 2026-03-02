“Khai xuân cùng HUSCers - Khởi hành tri thức 2026”

Tặng chữ Xuân - gửi điều tốt lành

Chương trình diễn ra với chuỗi hoạt động đặc sắc và giàu sắc xuân. Mở đầu là phần biểu diễn võ thuật mạnh mẽ, trình diễn semaphore đầy sáng tạo, tạo nên không khí sôi động ngay từ những phút đầu tiên. Không gian giao lưu âm nhạc cùng HUSC GUITAR Club mang đến những giai điệu trẻ trung, lan tỏa tinh thần hứng khởi. Hoạt động viết thư pháp “Trao Chữ Xuân - Gửi Điều Tốt Lành” thu hút nhiều bạn trẻ gửi gắm ước vọng đầu năm qua từng nét chữ. Triển lãm ký họa “Ngôi trường của em” tái hiện hình ảnh mái trường thân yêu qua góc nhìn nghệ thuật.

Bên cạnh đó, khu vực Game zone mang đến nhiều thử thách thú vị; chương trình công bố giải thưởng minigame “Giải Emoji - Rinh Lộc Xuân” tạo thêm niềm vui bất ngờ cho người tham dự. Hoạt động “Treo ước mơ - Hái lộc xuân” trở thành điểm nhấn ý nghĩa, nơi mỗi HUSCer gửi gắm mục tiêu và khát vọng cho năm học mới. Đặc biệt, sinh viên còn hào hứng check-in thư viện và tham gia cuộc thi “Một cuốn sách - một trang cảm nhận”, góp phần khuyến khích văn hóa đọc trong toàn trường.

Không chỉ là dịp gặp gỡ đầu năm, chương trình còn là lời nhắn gửi: hãy bắt đầu năm mới bằng năng lượng tích cực, tinh thần học tập bền bỉ và khát vọng vươn đến tri thức. Thông qua hoạt động này, nhà trường mong muốn khuyến khích sinh viên tăng cường đọc sách, phát triển tư duy phản biện, kỹ năng phân tích và trình bày quan điểm cá nhân; đồng thời tạo sân chơi học thuật lành mạnh, góp phần lan tỏa tinh thần tự học và văn hóa đọc trong cộng đồng HUSCers.