Thứ Tư, 11/03/2026

Khai giảng và triển khai chương trình đào tạo Swiss EHT tại Huế

HNN.VN - Sáng 11/3, Sở Du lịch phối hợp với các đơn vị đối tác tổ chức lễ khai giảng lớp đào tạo Quản trị Du lịch và Khách sạn cao cấp theo chuẩn Thụy Sĩ (Swiss EHT) tại TP. Huế năm 2026.

 PGS.TS. Đặng Thị Phương Anh, Quản lý phát triển nguồn nhân lực của dự án ST4SD chia sẻ thông tin về chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo được xây dựng theo mô hình quản trị du lịch - khách sạn tiên tiến của Thụy Sĩ - quốc gia được đánh giá là một trong những trung tâm đào tạo quản trị khách sạn hàng đầu thế giới. Nội dung khóa học tập trung vào các lĩnh vực như: Quản trị khách sạn cao cấp, quản trị dịch vụ du lịch, quản lý trải nghiệm khách hàng, kỹ năng lãnh đạo và quản trị nhân sự trong ngành dịch vụ, cùng các xu hướng mới trong phát triển du lịch bền vững và quản trị điểm đến.

Khóa học hướng đến đối tượng là cán bộ quản lý, nhân sự đang làm việc tại các doanh nghiệp du lịch, khách sạn, khu nghỉ dưỡng, cơ sở dịch vụ du lịch, cũng như các cán bộ quản lý Nhà nước trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn thành phố và khu vực lân cận.

Thông qua chương trình đào tạo, các học viên sẽ có cơ hội tiếp cận với phương pháp quản trị hiện đại, nâng cao năng lực điều hành, đồng thời học hỏi kinh nghiệm thực tiễn từ các chuyên gia quốc tế trong lĩnh vực quản trị du lịch và khách sạn.

Việc tổ chức các lớp đào tạo quản trị du lịch và khách sạn cao cấp theo chuẩn Thụy Sĩ là một trong những hoạt động thiết thực nhằm triển khai định hướng phát triển du lịch của TP. Huế trong giai đoạn mới. TP. Huế đang hướng đến mục tiêu xây dựng ngành du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, phát triển theo hướng chất lượng cao, bền vững và mang bản sắc văn hóa đặc trưng. Trong đó, việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực được xem là yếu tố then chốt góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của điểm đến Huế trên bản đồ du lịch trong nước và quốc tế.

Phát biểu tại lễ khai giảng, lãnh đạo Sở Du lịch nhấn mạnh: Chương trình đào tạo không chỉ góp phần trang bị kiến thức và kỹ năng quản trị hiện đại cho đội ngũ nhân lực ngành du lịch, mà còn tạo điều kiện thúc đẩy sự kết nối giữa cơ quan quản lý, cơ sở đào tạo và doanh nghiệp trong quá trình phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Đây cũng là cơ hội để các học viên trao đổi kinh nghiệm, cập nhật xu hướng mới trong quản trị du lịch - khách sạn, từ đó nâng cao chất lượng dịch vụ và trải nghiệm của du khách khi đến với Huế.

Thời gian tới, Sở Du lịch sẽ tiếp tục phối hợp với các tổ chức, cơ sở đào tạo uy tín trong và ngoài nước triển khai nhiều chương trình đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu nhằm phát triển nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao, góp phần xây dựng hình ảnh du lịch Huế ngày càng chuyên nghiệp, thân thiện, hấp dẫn và hội nhập quốc tế.

HỮU PHÚC
