Học viện Âm nhạc Huế khai giảng năm học 2025 - 2026

Giám đốc Học viện Âm nhạc Huế trao giấy khen cho học sinh, sinh viên đạt thành tích xuất sắc năm học 2024–2025.

Tham dự có ông Nguyễn Ngọc Thiện, nguyên UVTW Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; ông Phan Ngọc Thọ, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy (nay là Thành uỷ Huế); ông Phan Thanh Bình, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Huế, cùng đại diện các sở, ngành, cán bộ, giảng viên và sinh viên nhà trường.

Phát biểu tại buổi lễ, Tiến sĩ Hà Mai Hương, Giám đốc Học viện Âm nhạc Huế cho biết, trong điều kiện còn nhiều khó khăn về đội ngũ và cơ sở vật chất, tập thể cán bộ, giảng viên và sinh viên Học viện vẫn nỗ lực vượt qua, duy trì chất lượng đào tạo và hoạt động nghệ thuật. Năm học 2024–2025, Học viện có 11,9% sinh viên đạt loại xuất sắc, 25,6% loại giỏi, 29,3% loại khá, phần lớn có việc làm phù hợp chuyên môn. Nhà trường cũng đẩy mạnh hợp tác quốc tế, tham gia các dự án với Nhạc viện Ý, tổ chức biểu diễn tại Festival Huế và nhiều không gian văn hóa cộng đồng.

Năm học mới 2025 - 2026, Học viện sẽ tiếp tục đổi mới chương trình đào tạo, nâng cao chất lượng giảng dạy, phát huy bản sắc âm nhạc truyền thống, hướng đến mục tiêu xây dựng trung tâm đào tạo âm nhạc uy tín, mang đậm dấu ấn Huế.

Cũng trong buổi lễ, nhà trường đã trao giấy khen cho các học sinh, sinh viên đạt thành tích học tập xuất sắc, biểu dương tinh thần vượt khó và niềm say mê nghệ thuật.