Sáp nhập Trường Cao đẳng Y tế​ Huế vào Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế

Ứng dụng công nghệ hiện đại trong đào tạo, chữa bệnh tại Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế

Quyết định nêu rõ, Bộ Giáo dục và Đào tạo và UBND thành phố Huế chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện bàn giao, tiếp nhận nguyên trạng nhân sự, tài chính, tài sản, người học của Trường Cao đẳng Y tế Huế thuộc UBND thành phố Huế vào Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế - là cơ sở giáo dục đại học thành viên Đại học Huế trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo theo quy định. Quá trình sáp nhập, tổ chức lại phải đảm bảo hoạt động bình thường, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các bên liên quan, không để xảy ra tiêu cực, thất thoát, lãng phí tài chính, tài sản.

Bộ Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm về nội dung, số liệu báo cáo, đề xuất, kiến nghị tại Tờ trình số 1740/TTr-BGDĐT ngày 1/10/2025 và Tờ trình số 1295/TTr-BGDĐT ngày 18/8/2025 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.